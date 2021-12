Homeworld 3

Homeworld 3 est un jeu de stratégie en temps réel en 3D développé par Blackbird Interactive et édité par Gearbox Software. Se déroulant après les événements de Homeworld 2, les joueurs et les joueuses sont invité(e)s à évoluer dans un contexte où les cycles de paix et de guerre se sont succédés suite à la mise en place du réseau de portes de l'hyperespace et où désormais Karan, élevée au rang de mythe et religieusement idolâtrée, est la clef du mystère menaçant l'avenir de la galaxie. En plus d'une campagne scénarisée, ce nouvel opus promet de proposer le traditionnel mode escarmouche contre l'IA, du PvP en un contre un et un mode multijoueur coopératif.