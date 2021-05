Hollow Knight : Silksong ne serait visiblement pas à l’E3 cette année

Mauvaise nouvelle pour celles et ceux qui attendent Hollow Knight : Silksong. Le jeu a maintenant été annoncé il y a deux ans, et n’a plus fait d’apparitions publiques en dehors de la couverture d’un magazine. Et visiblement, le silence médiatique devrait continuer encore un peu.

Une absence qui fait toujours un peu plus mal

Avec l’E3 2021 qui sonne à nos portes, il est normal d’espérer que toute l’industrie se réveille et nous apporte des nouvelles fraiches des jeux les plus attendues.

Et si on espère que l’événement sera plein de surprises, il se fera sans la Team Cherry, comme l’indique un post Reddit qui partage une soi-disant capture d’écran du Discord du jeu, où Matthew «Leth» Griffin (responsable marketing) annonce que le studio n’a pas prévu de temps de communication lors de l’E3. Alors bien entendu, tout cela reste à confirmer, l’authenticité de ce screen n’étant pas encore confirmée à 100%, mais personne ne sera vraiment surpris par cette annonce.

Voilà, au moins, nous sommes prévenus, et le bon côté, c’est que l’on aura pas à être déçu du prochain Nintendo Direct s’il ne présente pas le jeu. On se console comme on peut.