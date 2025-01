Hollow Knight Silksong donne un léger signe de vie et continue son développement

Le cake était vraiment un mensonge cette fois

Selon Matthew Griffin, qui est responsable marketing et communication chez Team Cherry, tout ce qui entoure l’image du cake qui a tant fait débat n’était qu’une fausse piste. Face à cette réponse, plusieurs fans irréductibles ont une nouvelle fois perdu patience et désespèrent de voir Hollow Knight Silksong sortir un jour. En réponse à un internaute qui se demandait si le projet existait encore, Matthew Griffin a bien voulu répondre :

« Oui le jeu est réel, il progression et il sortira <3 »

On prendra ce que l’on peut de Team Cherry, jamais bien loquace sur le sujet. Hollow Knight Silksong a assurément du retard, mais son développement se poursuit malgré tout. On oublie donc toutes les théories qui ont pu germer sur Internet ces derniers jours, et on s’accroche à nouveau à l’espoir de voir le jeu apparaitre à chaque grande temps fort médiatique de l’industrie.