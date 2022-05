Hogwarts Legacy : Les 4 emblèmes des différentes maisons du jeu s’illustrent

Hogwarts Legacy a enfin eu droit à sa grosse présentation lors d’un State of Play qui lui était entièrement consacré, et on attend maintenant de savoir s’il donnera de ses nouvelles cet été, avec on l’espère, une date de sortie à l’horizon. Mais avant cela, le studio Warner Bros Games Avalanche continue à donner un peu de grain à moudre aux fans qui attendent le jeu, avec, par exemple, un meilleur aperçu des emblèmes des différentes maisons de l’école.

Designing iconic house badges for #HogwartsLegacy was no easy task! Which of our new house patches is your favorite? pic.twitter.com/XAsw3pc9et

— WB Games Avalanche (@AvalancheWB) May 13, 2022