Enfin ! C’est sans doute ce que beaucoup de Potterheads se diront après avoir attendu un an et demi sans nouvelles de Hogwarts Legacy, le RPG tant attendu se déroulant dans l’univers de Harry Potter. On pensait naïvement le voir lors du dernier State of Play, même si celui-ci était consacré en priorité aux production japonaise, mais ce n’était que partie remise, puisque le jeu va bien se montrer, et bonus, il aura droit à un State of Play qui lui sera entièrement dédié.

20 minutes de magie

Préparez vos baguettes ! Un tout nouveau State of Play consacré à Hogwarts Legacy : L’Héritage de Poudlard offrant un premier aperçu du gameplay sera diffusé ce jeudi 17 mars à 22h00 : https://t.co/keTdLLj6jJ pic.twitter.com/25cStGAr2b — PlayStation France (@PlayStationFR) March 14, 2022

Il faut donc croire que les dernières rumeurs évoquant un retour du jeu en mars étaient vraies. C’est donc un State of Play spécial Hogwarts Legacy: L’Héritage de Poudlard qui nous attend dès le 17 mars prochain à 22 heures. On nous indique alors que la présentation durera environ 20 minutes, dont 14 minutes rien qu’avec du gameplay capturé sur PS5 pour l’occasion.

De mémoire, c’est la première fois qu’un jeu d’un éditeur tiers, qui n’est pas une exclusivité, fait l’objet d’un State of Play centré uniquement sur sa présentation. Mais il faut dire que Hogwarts Legacy avait présenté sa première vidéo lors d’un PlayStation Showcase en 2020, et on imagine ainsi que PlayStation doit être un partenaire privilégié du jeu.

L’évènement sera à suivre sur Twitch ou sur YouTube et vous pourrez évidemment retrouver un résumé complet sur notre site dès que l’émission sera terminée.

Qu’attendre de ce State of Play ?

La première chose, c’est du gameplay. Au moins, ça, c’est confirmé, et on espère savoir comment cette aventure sera structurée, avec la vie à l’intérieur de Poudlard, mais aussi en dehors, dans ce que l’on nous a présenté comme étant un monde ouvert.

Si on est aussi assuré de voir la version PS5 à l’œuvre, on ne dirait pas non à la présentation de la version PS4 dans la foulée, même si on imagine que cela viendra bien plus tard dans le planning de communication.

Mais surtout, ce que tous les fans attendent, c’est une date de sortie. Pendant des mois, Warner Bros a fait en sorte de préserver une fenêtre de sortie en 2022, avec des rumeurs qui évoquent une sortie en septembre. Est-ce que l’équipe pourra s’en tenir à une telle promesse ? Réponse dans quelques jours.

Hogwarts Legacy sortira sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series.