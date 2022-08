Hogwarts Legacy se montrera enfin à nouveau à l’occasion de l’Opening Night Live de la Gamescom

Celles et ceux qui attendaient avec impatience Hogwarts Legacy pour les fêtes de fin d’année ont appris une bien mauvaise nouvelle cette semaine. Pas de jeu sous le sapin cette année puisqu’il a eu droit à un petit report, afin de caler sa date de sortie au mois de février. Mais on peut néanmoins se consoler avec cette date un peu plus précise pour le jeu, et maintenant qu’elle est fixée, la communication autour du titre devrait grandement s’accélérer.

Geoff Keighley à Poudlard

Don't miss an exclusive new look @HogwartsLegacy during @gamescom Opening Night Live next Tuesday, August 23. Streaming live everywhere at 8p CEST/7p BST/2p ET/11a PT at https://t.co/AFycLZG9XF pic.twitter.com/mMnAabFv7y — Geoff Keighley (@geoffkeighley) August 16, 2022

Et pour preuve, on sait déjà quand Hogwarts Legacy sera de retour sous les projecteurs. Pas besoin d’attendre un PlayStation Showcase comme on aurait pu le prévoir, puisque Geoff Keighley et ses équipes ont réussi à mettre la main sur une bien belle exclusivité.

On apprend que le jeu sera présent lors de l’Opening Night Live de la Gamescom, avec une nouvelle vidéo à l’appui. Pour rappel, cette conférence aura lieu mardi prochain, le 23 août à 2 heures (heure française). Ce sera donc un événement à ne pas manquer si vous souhaitez en apprendre plus sur le titre.

Hogwarts Legacy sortira le 10 février 2023 sur PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One et Xbox Series. Il arrivera plus tard sur Switch.