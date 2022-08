Hogwarts Legacy : Mauvaise nouvelle, le jeu est reporté au début de l’année 2023, mais on a une date !

Quand on disait que cette semaine était la semaine des reports, on ne mentait pas. Etant donné que les bilans financiers tombent les uns après les autres, le calendrier de fin d’année bouge beaucoup, et c’est aujourd’hui un report de taille qui nous est annoncé. Malgré sa promesse de sortir en 2022, Hogwarts Legacy prendra du retard. Ce n’est pas surprenant étant donné le silence radio autour du jeu, mais c’est désormais officiel, il n’arrivera pas cette année. Cependant, cette mauvaise nouvelle en cache une bonne.

Quand sortira Hogwarts Legacy ?

#HogwartsLegacy : L'Héritage de Poudlard sortira le 10 février 2023 sur PlayStation, Xbox et PC. 🪄 L'équipe est impatiente de vous voir jouer, mais nous avons besoin d'un peu plus de temps pour vous offrir la meilleure expérience de jeu possible. pic.twitter.com/681AmGqUil — Warner Bros. Games France (@wbgamesfr) August 12, 2022

C’est désormais officiel, il ne faut plus attendre Hogwarts Legacy pour cette année. On le découvre via un tweet nous annonçant la nouvelle, en nous prévenant que l’équipe a besoin de plus de temps pour peaufiner le jeu.

Mais on a tout de même une bonne nouvelle dans tout cela, puisqu’une vraie date de sortie a été partagée dans la foulée. Hogwarts Legacy sera donc disponible dès le 10 février 2023 sur les consoles Xbox et PlayStation ainsi que sur PC.

C’est donc finalement un petit report, puisqu’on imaginait que le titre sortirait fin novembre/début décembre. On pourrait penser qu’il évite cette période compliquée pour éviter de se frotter à la concurrence, comme celle de God of War Ragnarok, mais on apprend que la version Switch est reportée à une date encore plus éloignée et inconnue, donc tout porte à croire que l’équipe avait vraiment besoin de plus de temps.

Quand peut-on espérer revoir Hogwarts Legacy ?

Maintenant que l’on sait qu’il n’arrivera pas cette année, mais en février 2023, on imagine qu’on devrait rapidement revoir le jeu. On suppose qu’il ne faudra pas attendre les Game Awards de décembre, et que le jeu va bientôt se présenter un peu plus.

Forcément, l’hypothèse la plus crédible, c’est celle d’un PlayStation Showcase. Les rumeurs parlent d’une conférence aux alentours de septembre, et puisque le jeu est très lié à l’univers PlayStation depuis son State of Play spécial, on peut imaginer qu’il refera une apparition dans un show de Sony.

On pense également à l’Opening Night live de la Gamescom, qui aura lieu dans une dizaine de jours. Ce serait un bon endroit pour présenter un nouveau trailer, mais s’il y vraiment un PlayStation Showcase dans les tuyaux, on miserait plutôt sur ce dernier.