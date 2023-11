Où trouver Hogwarts Legacy: L’héritage de Poudlard au meilleur prix ?

Vous trouverez un comparateur de prix ci–dessus, qui vous permet de connaître le meilleur bon plan sur les sites en ligne pour savoir où Hogwarts Legacy: L’héritage de Poudlard est au meilleur prix. Pensez à désactiver votre bloqueur de publicités, et sachez que ce comparateur est mis à jour en quasi-temps réel (donc vous pouvez revenir quand vous le souhaitez sur cet article). Nous vous proposons ici une sélection des sites marchands qui vendent le jeu.

L’édition Amazon en promotion pour le Black Friday

Malgré une sortie récente sur Nintendo Switch, la promotion la plus intéressante pour le Black Friday est sur Amazon qui dispose d’une édition exclusive du titre. En plus du jeu en version boîte sur PS4, PS5, Xbox One ou Xbox Series, vous pourrez profiter d’un élément cosmétique exclusif : le chapeau d’astronome.

Etant donné qu’il s’agit d’un jeu qui se vend bien, les grosses promotions se font rares. Le voir ainsi à moins de 50€ sur PS5 et Xbox One reste une réduction correcte. Il passe en dessous de la barre des 40€ sur PS4 et Xbox One, mais gardez en tête que vous ne pourrez pas profiter d’une upgrade gratuite sur PS4 pour jouer à la version PS5.

Si jamais vous prenez un exemplaire, n’hésitez pas à consulter toutes nos astuces sur le jeu avec notre guide complet sur Hogwarts Legacy.