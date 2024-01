Hideo Kojima serait visiblement un cinéphile

Pas la moindre image sur ce nouveau projet nommé pour l’instant Physint, pas même d’annonce d’acteur ou d’actrice connus comme c’est le cas pour OD, le projet de Kojima annoncé en décembre en compagnie de Jordan Peele. Pour autant, il ne s’agit pas de la fin du rapprochement entre le créateur de Boktai et du cinéma, bien au contraire.

En effet, dans la petite présentation tournée en compagnie d’Herman Hulst pour annoncer la collaboration avec Sony Interactive Entertainment, Kojima a rappelé que Sony, c’était aussi une maison de disque et un studio hollywoodien. Un rappel renforcé par un dézoom en fin de vidéo pour nous montrer que tout cela avait lieu justement dans les studios de Columbia Pictures, filiale de Sony Pictures.

Metal quoi ?

Mais parlons plus concrètement de ce que l’on sait de Physint. Le jeu est actuellement en pré-production et son développement ne débutera réellement qu’après la sortie de Death Stranding 2 qui est prévue pour 2025. Pour le genre, Herman Hulst et Kojima évoquent un retour à l’action-espionnage sans jamais mentionner Metal Gear bien évidemment mais en précisant qu’il s’agit d’une nouvelle licence.

Et forcément, on ne peut s’empêcher d’y voir une petite pique à Konami quand Kojima dit que PlayStation est son partenaire depuis 30 ans pour développer le genre. Mais le projet a l’air de particulièrement lui tenir à cœur puisqu’il signale qu’en 2026 donc en plein développement de ce jeu, il célèbrera ses 40 ans de carrière et compte bien faire de ce projet l’apogée de son œuvre.

Les paris sur les acteurs hollywoodiens sont ouverts

Et Kojima oblige, quand il imagine un jeu qui serait la synthèse de son travail, il y voit forcément un film. Il faut bien avouer que ce point est forcément vague sans images mais il affirme que Physint sera tout autant un jeu vidéo qu’un film en matière de « visuel, histoire, thème, casting, jeu d’acteur, designs et sons ». Le tout pour « transcender les frontières du jeu vidéo et du cinéma ».

Avec l’insistance que Sony est aussi un studio hollywoodien et le plan final qui montre le nom du projet sur la façade des plateaux de tournage, on se dit bien qu’il va aller encore plus loin dans sa fusion que d’habitude. Peut-être jusqu’à aller à la prise de vue réelle ? Et comme on peut s’y attendre, il nous promet également une claque technologique en utilisant toutes les techniques de pointe et le support de Sony derrière.

Bref, nous ne sommes pas près d’en savoir plus pour le moment vu que les efforts sont concentrés sur Death Stranding 2 pour l’instant et donc on verra bien qui de Physint ou OD réapparaitra le premier.