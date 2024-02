Death Stranding 2 – On The Beach officialise son nom et diffuse un long story trailer

À son annonce aux Game Awards 2022, il était légitime, en ayant terminé le premier, de douter de la pertinence d’un Death Stranding 2. Le jeu avait clairement divisé le public, rien qu’au niveau de son gameplay jugé inspiré, génial, redondant voire inintéressant selon les points de vue. Le titre avait tout de même réussi, dans le meilleur des cas, à marquer par son expérience singulière et sa narration kojimesque à souhait.

Keep on keeping on

Le trailer de celui que l’on appelait DS2 avait évidemment jeter le flou sur ses tenants et aboutissants, comme toute création sortie du chapeau du japonais. Ici, on assiste à près de dix minutes de trailer, explosant le temps de passage de ce State of Play du 31 janvier 2024.

Et bien que l’on dispose de nouvelles informations sur l’histoire, nous n’avons pas fini de nous interroger sur ce que Death Stranding 2 proposera. Attention, nous allons parler du contenu du trailer, et donc notamment des spoils sur l’intrigue du premier. Mais si vous lisez ces lignes c’est que ce n’est pas un problème.

Concernant les éléments dont nous sommes certains, Drawbridge est une nouvelle société civile pour laquelle Sam travaille, dont la commandante est Fragile. La compagnie dispose d’une sorte de Mother Base en la présence du DHV Magellan, une base d’opérations mobile à l’intérieur de laquelle on reconnaîtrait presque un Kazuhira Miller dans une version vieillie, pour rester sur le parallèle tiré par les cheveux avec MGS V.

Exit Bridges, donc, même si Sam va devoir continuer à étendre le réseau chiral à travers le continent. Toutefois, il semble que nous quittons les UCA pour nous rapprocher davantage du Mexique, le tout sous la menace bien vivante du Death Stranding et donc de l’extinction de l’humanité. Les livraisons vont continuer, les voyages en camion ou en moto également, même si de nouveaux designs semblent de la partie. Les armes à feu font toujours partie de l’arsenal de Sam, en espérant qu’elles gagnent en intérêt par rapport au premier opus.

À ce sujet, des robots viennent composer le rang des ennemis du jeu, bien que les menaces humaines devraient subsister. Comme aperçu dans le trailer d’annonce, Higgs est de retour avec ses sbires à ses côtés, accompagné cette fois d’une guitare en guise d’arme. L’idée a de quoi faire sourire surtout lorsqu’on la voit à l’œuvre contre un ninja (une grande première dans un jeu Kojima) faisant des bruits de bébé.

Un Higgs vivant, alors que son sort semblait scellé à la fin du premier, face à une voix de bébé qui pourrait être celle de Lou ? Oui mais non puisque Sam mentionne sa mort juste avant. Et tout ceci ne fait qu’inaugurer le rayon des mystères.

Pas de Kojima sans mystère

Les apparences grises de Sam et Fragile au départ du trailer font référence à la Grève ? Quel est ce collier-mains bizarre autour du cou de la nouvelle meneuse de Drawbridge ? Et d’où vient cette marionnette en stop motion ? Là où la solitude servait le propos de Death Stranding, un side-kick à mi-chemin entre Mimir de God of War et le malaisant Dr. Hakim de It Takes Two ne sera pas de trop ? Que met Hideo Kojima dans son latte pour nous peindre un tel tableau ?

Toutes ces questions et bien d’autres encore resteront peut-être sans réponse au fil des mois nous séparant de 2025, année pour laquelle Death Stranding 2 – On The Beach est prévu sur PS5. Car on imagine bien le prochain titre de Kojima Productions distiller encore quelques cartouches afin de faire saliver (ou soupirer) l’audience. Quoi qu’il en soit, il reste à profiter des images du trailer qui, au-delà toute considération liée au futur gameplay, à cette nouvelle histoire et à son univers, mettent tout le monde d’accord sur la beauté du titre.