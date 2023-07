Helldivers II : Le jeu coop nous montre plus d’images

3 minutes de gameplay pour en savoir plus sur le jeu

Cette longue présentation est l’occasion d’en voir bien plus sur le gameplay, que l’on avait peu vu jusqu’ici. Ce shooter mettra donc l’emphase sur la coopération en demandant de bien choisir ses armes, non seulement pour compléter l’équipe avec efficacité, mais aussi pour mieux faire face aux ennemis spéciaux. Cela veut dire que votre arme devra être constamment adaptée à l’ennemi pour faire plus de dégâts, de quoi apporter un aspect plus tactique afin d’éviter le côté TPS bourrin.

On nous prévient également que la mort devrait être courante et qu’il faudra s’y habituer, mais en accomplissant des objectifs secondaires avec votre équipe, vous gagnerez des récompenses intéressantes qui vous aideront à mieux survivre.

Helldivers II est toujours prévu sur PC via Steam et Sur PlayStation 5 pour 2023. Mais en l’absence de date et en jetant un oeil au calendrier de fin d’année bien remplie, tout porte à croire que le jeu aura du mal à se glisser dans cette période…