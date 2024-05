Helldivers 2 : Sony retire le jeu de la vente sur Steam dans plusieurs pays alors que les évaluations négatives dépassent les 200 000

Hier, nous vous faisions part des réactions suite à la polémique entourant Helldivers 2, notamment une vague massive d’évaluations négatives sur Steam. Cette contestation fait suite à la décision de Sony (annoncée par le studio Arrowhead) d’imposer la liaison d’un compte PSN avec un compte Steam pour pouvoir jouer sur PC.

Nous apprenons aujourd’hui que Helldivers 2 a été retiré de la vente dans 168 pays du monde (selon SteamDB). Cette liste correspond aux territoires où la création d’un compte PlayStation Network n’est pas possible. Hier, nous soulignions que de nombreux joueurs réticents à créer un compte PSN n’avaient aucun problème à associer leur compte Steam à d’autres comptes tiers (EA, Ubisoft, Activision, Rockstar) pour jouer à d’autres titres multijoueur. Toutefois, la situation a désormais pris un tournant chaotique.

Il existe effectivement un problème réel pour les joueurs des pays concernés qui ne peuvent pas satisfaire à cette exigence. L’absence de solution avant cette annonce n’a pas favorisé l’image de Sony et la décision d’aujourd’hui ne risque pas d’améliorer les choses. La situation reste floue, mais il semblerait que Steam commence à accepter les demandes de remboursement du jeu, même pour ceux dont le temps de jeu dépasse les 2 heures habituelles, qui est normalement la limite pour pouvoir prétendre à un remboursement afin de prévenir les abus.

Here is good guy Steam accepting simple, straightforward logic. #Helldivers2 pic.twitter.com/IajnG0udjO

D’après les informations circulant sur les réseaux sociaux, les développeurs de Helldivers 2 semblent soutenir les joueurs et ne seraient pas en accord avec la décision imposée par Sony. Selon Spitz, le community manager présent sur le serveur Discord du jeu, les développeurs encourageraient même les joueurs à participer au review bombing sur Steam afin de renforcer leur position lors des négociations avec Sony. Actuellement, le jeu a accumulé plus de 200 000 avis négatifs sur Steam.

These guys are genuinely some of the best devs.

Hope they manage to figure something out.🫡 pic.twitter.com/Q4X1O5FRvq

— Cynder (@CynderFlamez) May 5, 2024