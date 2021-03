Haven Park diffuse un nouveau trailer de gameplay sylvestre

Fruit du travail porté par le seul Fabien Weibel, Haven Park profite de la deuxième édition de l’AG French Direct pour user de son charme à quelques jours de sa sortie sur PC.

En effet, le petit jeu d’exploration tout mignon nous dévoile un nouveau trailer de gameplay où l’on peut voir Flint, le petit poussin que l’on incarne, s’affairer à la bonne gestion du parc dont il a hérité.

Une forte vibe « A Short Hike »

Les maîtres mots de cette création indépendante, savamment illustrés au cours de la vidéo, sont la détente et la contemplation, même si le jeu consiste avant tout à construire des campements et à rencontrer moult campeurs, au cours d’une bonne dizaine de quêtes principales et secondaires.

Inspirée notamment de A Short Hike et Animal Crossing, cette petite aventure d’une poignée d’heures mise sur ses environnements colorés et sa musique guillerette afin de faire passer un moment tranquille et agréable au joueur, à mesure que le campement grandit via l’accumulation de ressources et la progression des quêtes.

Haven Park débarquera en avril sur PC.