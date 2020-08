A Short Hike

A Short Hike est un jeu indépendant développé pratiquement entièrement par Adam Robinson-Yu. Dans ce titre aux graphismes très colorés, l'objectif est de grimper au sommet du mont Hawk Peak. Une ascension qui n'a rien d'aisé, comme Claire, l'héroïne, s'en rend vite compte. Assez difficile à définir, le titre se situe à la croisée des chemins entre un Animal Crossing et un Zelda : Breath of the Wild, que ce soit pour ses mécaniques et son rapport au monde et à l'exploration.