Haven Park sortira sur PC et Switch le 5 août et trouve un éditeur

Il y a quelques semaines se tenait notre seconde édition de l’AG French Direct, au cours de laquelle le très sympathique Haven Park s’était présenté. Le titre indépendant, porté par son seul développeur Fabien Weibel, a fait son petit effet. Le projet a désormais bien évolué puisque l’on apprend sa date de sortie et surtout, le fait qu’une mouture Switch soit dans les cartons.

Le petit oiseau sort de son nid

Ce n’est pas la seule annonce qu’il faut retenir : Haven Park a trouvé un éditeur. Le jeu sera publié par Mooneye Indies, le tout nouveau label du studio Mooneye Studios, que l’on connait pour le réussi Lost Ember. L’équipe allemande se lance ainsi dans la publication de jeux indépendants, et fera de Haven Park son premier projet. Cette collaboration permettra de sortir le jeu sur Nintendo Switch tout en laissant un peu de merge au développeur pour peaufiner l’expérience.

Pour rappel, il s’agit d’un jeu d’aventure/exploration qui n’est pas sans rappeler un certain A Short Hike, avec une esthétique toute mignonne et un cadre apaisant. La sortie de Haven Park est désormais fixé au 5 août 2021 sur PC et Nintendo Switch. Vous pouvez ajouter dès maintenant le jeu à votre liste de souhaits sur Steam.