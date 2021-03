Revivez l’AG French Direct et toutes ses annonces avec notre replay

L’AG French Direct, deuxième édition, c’est déjà terminé ! Vous n’avez pas pu suivre cet événement en direct ? Pas de soucis, le replay est déjà disponible sur notre chaîne YouTube.

Comment revoir l’AG French Direct

Pour rappel, l’AG French Direct est une émission consacré aux développeurs éditeurs français et francophones, avec la présentation de nombreux jeux, des nouveaux trailers, du gameplay, et des annonces exclusives. Pour cette deuxième édition de l’AG French Direct, plus d’une trentaine de studios ont répondu à l’appel, avec de belles surprises à nous réserver.

Entre Astérix & Obélix: Baffez-les Tous, Astral Ascent, Humankind et bien d’autres, cette nouvelle émission nous a permis d’en apprendre plus sur de nombreux projets francophones. Si vous n’avez pas pu la suivre en direct, ne vous inquiétez pas, le replay est déjà là. Si besoin, notez que vous pouvez retrouver des sous-titres intégral afin de profiter de l’émission sans avoir besoin du son.

Vous pouvez également retrouver toutes nos annonces liées à l’AG French Direct sur le site avec une page dédiée, et restez connectés puisque de nombreux contenus arriveront encore dans les prochains jours.

On espère que cette édition vous aura plu et on vous dit à très bientôt pour la prochaine !