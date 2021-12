SYNCED: Off-Planet s’offre un nouveau trailer

Level Infinite et NExT Studios viennent de publier un nouveau trailer pour leur jeu de tir coopératif à la troisième personne SYNCED : Off-Planet (dont vous pouvez lire ou relire notre aperçu) intitulé « Meet the Nanos ».

Survie et droïde assassin au programme

Avec SYNCED: Off-Planet, vous êtes dans un monde post-apocalyptique, une Terre désolée où les droïdes sanguinaires ont remplacé les humains. Il vous faudra survivre par tous les moyens (jusqu’à quatre en coopération) et trouver le moyen de quitter cette Terre vouée à disparaître.

Le trailer nous montre que la coopération sera primordiale, ainsi que la bonne utilisation des combinaisons et la capacité à utiliser vos habilités. Vous aurez la possibilité d’améliorer vos équipements et vos armes afin de survivre dans ce mode complétement dévasté où les robots ne veulent qu’une chose : vous exterminer.

SYNCED: Off-Planet sortira sur PC courant 2022.