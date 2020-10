Halloween – Animal Crossing New Horizons

Animal Crossing New Horizons fête bien évidemment Halloween grâce à la mise à jour 1.5.0. Et si l’événement a bien lieu le 31 octobre, il faudra le préparer à l’avance pour éviter les mauvais sorts.

Préparer Halloween dans Animal Crossing New Horizons

En lançant le jeu en octobre, Marie vous prévient de plusieurs choses. En plus des citrouilles, elle vous parle de bonbons. Cette annonce sera utile puisque qu’il faudra faire des stocks à l’avance.

En effet, si l’on peut acheter des bonbons à la boutique Nook, il y a une limite très stricte. Un joueur ne peut donc acheter qu’un bonbon par jour. On ne sait pas encore combien il en faudra le 31 mais autant en acheter un maximum au cas où pour ne pas être limité à 1 le jour J.

Marie vous parle aussi de déguisement. Des kits pour obtenir de nouvelles couleurs de peau et d’yeux vous attendent à la borne NookStop en échange de quelques Miles. Mais ce n’est pas tout puisqu’il y a aussi des vêtements spéciaux en vente chez les Soeurs Doigts-de-fée. On vous conseille donc de lancer le jeu une fois par jour en octobre pour acheter le bonbon et vérifier les marchandises de Layette.

Le 31 octobre

Pour l’instant, on ne sait pas grand chose sur ce qui nous attend le 31 octobre de 17h à minuit en dehors de la visite de Jacqu’O. Mais le trailer nous donne tout de même de gros indices. En effet, on y voit les habitants de l’île réclamer des bonbons aux joueurs. On suppose que c’est pour obtenir des petits cadeaux, voire même apprendre des mimiques exclusives.

