Animal Crossing New Horizons fête Halloween

Animal Crossing New Horizons semblait bien calme ces derniers temps mais le jeu aura droit à une nouvelle mise à jour qui sortira mercredi prochain, le 30 septembre.

Albin le lapin reste le plus effrayant

Qui dit Halloween dit friandises et c’est pour cela qu’il sera possible d’acheter des bonbons dans la boutique Nook pendant le mois d’octobre. Des nouveaux vêtements seront aussi disponibles chez les Sœurs Doigts-de-fée pour vous permettre d’avoir des déguisements effrayants. Il y aura d’ailleurs de nouvelles options de personnalisation pour rendre votre avatar plus monstrueux.

Cela sera particulièrement utile le 31 octobre de 17h à minuit lorsque Jacqu’O viendra visiter votre île. On ne sait pas encore ce qu’il fera mais il faudra visiblement avoir préparé un stock de bonbons. Et si cela ne vous suffit pas, sachez qu’il sera également possible de cultiver des citrouilles pour les utiliser lors de la fabrication d’objets spéciaux à thème Halloween.

Mais il n’y a pas que cette fête qui compte et l’application NookLink (sur les vrais téléphones, pas les NookPhone) aura droit à une mise à jour début octobre. Elle permettra d’utiliser les mimiques plus facilement depuis son téléphone. On sait aussi que la prochaine mise à jour d’Animal Crossing New Horizons aura lieu fin novembre pour célébrer Thanksgiving et préparer Noël.