Dans Animal Crossing New Horizons, l’évènement Halloween permet de récupérer des plans de meubles. On vous a expliqué ce qu’il fallait faire le 31 octobre entre 17h et minuit, il est temps de lister ces fameux plans et ce qu’il faut pour fabriquer les objets en question avec les citrouilles.

Liste complète des plans Halloween dans Animal Crossing New Horizons

Siège Halloween

Citrouille orange x3

Bois tendre x3

Table Halloween

Citrouille orange x14

Bois tendre x10

Lampadaire Halloween

Citrouille orange x3

Bois dur x5

Argile x1

Lanterne Halloween

Citrouille orange x4

Set de lanternes Halloween

Citrouille orange x4

Mauvaise herbe x4

Lot de bonbons Halloween

Citrouille orange x1

Bonbon x3

Déco de table Halloween

Citrouille orange x1

Pépite de fer x1

Argile x1

Épouvantail Halloween

Citrouille orange x3

Bois x4

Pile de citrouilles Halloween

Citrouille orange x7

Arche Halloween

Citrouille orange x10

Bois dur x10

Argile x 3

Calèche Halloween

Citrouille orange x30

Bois dur x20

Bois x20

Bois tendre x20

Pépite de fer x10

Guirlande Halloween

Citrouille orange x1

Pépite de fer x1

Argile x1

Clôture Halloween

Citrouille orange x3

Pépite de fer x5

Baguette Halloween

Lanterne Halloween x1

Fragment d’étoile x3

A quoi servent les citrouilles jaunes, vertes et blanches ?

Vous avez peut-être remarqué qu’aucune recette ne demande de citrouilles d’autre couleur. C’est logique puisqu’elles viennent remplacer les kits de personnalisation pour changer la couleur des meubles.

Retrouvez encore plus d’astuces et de conseils dans notre guide Animal Crossing New Horizons, vous pouvez également venir sur notre Discord pour participer à la section dédiée au jeu.