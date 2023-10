GX Trust revient avec 2 souris à petits prix pour tous

Deux designs similaires mais des contacts différents

Felox comme Ybar sont des souris de chez Trust arrivant dans un packaging identique avec des fonctions similaires : deux souris sans fil USB-C, dotées en plus des boutons classiques, de deux touches latérales, un bouton pour changer les DPI, et un peu d’éclairage RGB. Au niveau du poids, chose importante dans le choix de sa souris, nous sommes sur des mesures sensiblement similaires soit 95g pour la Ybar, contre 92g pour la Felox.

Si on parle maintenant des différences, on retrouve sur la Felox une partie RGB plus présente avec un liseré sur le contour de l’appareil. Mais les plus grosses différences entre ces deux modèles vont forcément être dans les détails. A savoir tout d’abord que les deux souris sont affichées à 19,99€, la comparaison étant d’autant plus intéressante.

D’un côté, nous avons donc la Felox, avec un poids un peu plus léger, mais une disposition des boutons ainsi que des courbes beaucoup plus classiques. Deux morceaux assez pointus sont visibles, en haut et en bas de la souris, avec un arrondi très présent. Par sa taille, plus grande que la Ybar, l’ensemble de votre main sera axée autour de la courbe du bas de la souris.

Les boutons, quant à eux, ont un aspect très plastique, comme l’ensemble de la souris, et le son au clic sera davantage aigu. La sensation n’est d’ailleurs pas satisfaisante, dans le sens où l’on ne ressent pas véritablement que l’on a cliqué. La taille des boutons est peut-être l’une des raisons. La touche utilisée pour changer de DPI est quant à elle placée avec un certain écart sous la molette. Les boutons latéraux sont assez fins, et placés de façon à suivre le contour de la souris.

Du côté de la Ybar, nous retrouvons des courbes et une taille plus courtes, plus classiques également, avec ainsi une volonté davantage minimaliste. Si elle est également et forcément réalisée en plastique, la sensation au clic est plus convaincante et on sent davantage la profondeur pourtant plus courte, dudit clic. C’est notamment dû à la taille du bouton, qui est également intégré avec l’ensemble de l’armature de la souris, et non pas totalement séparé contrairement à la Felox. Les boutons latéraux sont plus gros, suivent la courbure de la souris et fonctionnent bien.

Ainsi, on peut d’ores et déjà voir que deux souris, proposées par la même marque, GX Trust, à un prix similaire, peuvent avoir des conceptions totalement différentes. Dépendant de la taille de votre main, de l’utilisation que vous avez de votre souris au quotidien. On pourra davantage vous conseiller la Felox si vous avez de grandes mains, par exemple. Mais logiquement, l’ensemble fonctionne. A chacun de savoir quel produit l’intéresse plus que l’autre bien entendu.

Une suite logicielle fonctionnelle au service minimal

L’autre gros aspect des souris actuelles, c’est la dimension logicielle. Ici, on retrouve quelque chose de très classique, avec plusieurs preset pouvant être modifiés afin de changer les DPI. Du côté de la Ybar, c’est jusqu’à 7200 que l’on peut monter alors que la Felox ne va que jusqu’à 4800. Reste à voir si de votre côté vous avez besoin d’autant. Concernant le reste du logiciel, on peut forcément attribuer à chaque bouton une touche du clavier, ou créer des macros. Des choses classiques donc.

Mais on parle également de souris sans fil, et il y a ici deux choses importantes à aborder : la durée de la batterie et comment est géré tout cela. Pour chacune des souris de Trust, on retrouve un dongle USB, fonctionnant sur une connexion RF 2,4GHZ, quelque chose de très classique qui fonctionne bien. Là où les choses sont également différentes, c’est dans la batterie proposée dans chacune de ces souris. Du côté de la Felox, on nous promet 80 heures de longévité, tandis que chez la Ybar, nous sommes plutôt autour des 50 heures.

Chose à noter également, ces souris vont tomber en veille au bout de 3 minutes de non utilisation. Pour les réactiver, il faut effectuer un clic. Ces paramètres ne peuvent malheureusement pas être modifiés. Forcément, on ne pouvait pas non plus s’attendre à des mécaniques plus évoluées à un si petit prix.

Que ce soit la Felox ou la Ybar, vous trouverez chez Trust des souris sans fil pensées pour le gaming à tout petit prix. Si vous n’avez pas un gros budget et que les contraintes liées à ces modèles ne vous dérangent pas, cela peut être une bonne idée d’investir. Ce sont aussi, pour ceux qui n’en posséderaient pas encore, de parfaites premières souris gamer.