Test Razer Blackshark V2 Pro – Un superbe casque taillé pour les joueurs compétitifs sur PS5

Il y a quelques mois, nous avions été particulièrement impressionnés par la qualité du casque Razer BlackShark V2 Hyperspeed. L’année dernière, la marque a également sortie le Razer BlackShark V2 Pro version 2023, une mise à jour de la version 2020 du casque qui était déjà une pointure dans son domaine. Toujours à destination « des pros », autrement dit des joueurs compétitifs, Razer cible cette fois-ci les joueurs consoles avec des modèles dédiés à la PS5 et la Xbox. Sans surprise, après plusieurs semaines d’utilisation, nous sommes de nouveau devant un casque gaming de haute volée, même s’il faut noter quelques bémols.

Design

En plus de se décliner en deux modèles (Xbox et PlayStation), le Razer BlackShark V2 Pro propose deux coloris au choix : blanc ou noir. On imagine que les joueurs PlayStation 5 opteront pour la couleur blanche afin de s’harmoniser avec l’écosystème de la console. Bien que son design reste classique, il plaira aux personnes qui recherchent une esthétique sobre. Le casque est fabriqué en plastique mat noir, agréable au toucher, et arbore discrètement le logo de la marque sur les haut-parleurs.

Sur le plan visuel, Razer a opté pour la simplicité, mais le confort offert est exceptionnel. Pesant seulement 330 grammes (un peu moins sans le microphone détachable), il intègre des mousses à mémoire de forme aussi bien sur les écouteurs que sur le rembourrage de l’arceau. Nous sommes ni plus ni moins devant l’un des casques les plus confortables que nous ayons testés. À l’instar du V2 Hyperspeed, la mousse est respirante ; vous pouvez ainsi porter le casque durant toute une journée sans risque d’être gêné.

Notons également que la structure du Razer BlackShark V2 Pro est particulièrement robuste, grâce à ses branches métalliques et un arceau revêtu de similicuir. On apprécie également le microphone détachable qui permet de ne pas nous gêner lorsque l’on veut simplement jouer tranquillement sur un jeu solo. Le casque est également équipé de commandes très pratiques : sur l’oreillette droite, une molette pour le volume, un bouton d’alimentation, un bouton de mise en sourdine du micro, et un port USB-C. L’oreillette gauche comprend quant à lui un bouton pour activer le Bluetooth et un autre pour changer les profils.

Dans la boîte, outre le casque et le micro, se trouvent un dongle USB-C et un très court câble USB-A vers USB-C pour la recharge. Razer a manifestement privilégié la connectivité sans fil, ce qui est cohérent pour un usage principalement sur console. Toutefois, il est dommage de ne pas profiter d’une connexion USB pour le PC.

Performances

Sans surprise, le Razer BlackShark V2 Pro profite d’une qualité sonore incomparable puisque l’on retrouve les haut-parleurs en titane de 50 mm de la marque déjà présent sur le BlackShark V2 Hyperspeed. Il offre ainsi un son clair, des aigus bien calibrés et des basses sans distorsion. Même sans l’appui du logiciel Razer Synapse, la qualité sonore reste impeccable sur console. Bien que le logiciel ne soit pas disponible sur PC, il est possible de connecter le casque à l’application Razer Audio sur smartphone via Bluetooth pour ajuster l’égaliseur audio selon vos préférences.

Si vous ne souhaitez pas entrer dans ce type de manipulation, les profils audio par défaut de Razer sont très bien équilibrés, incluant des profils dédiés à la musique, aux jeux vidéo et aux films. Un atout notable de ce casque est son onglet eSport, qui propose un égaliseur spécialement conçu pour Apex Legends, Call of Duty et Fortnite. Ayant principalement joué à Fortnite et Final Fantasy VII Rebirth sur PS5 durant ce test, le casque a offert une immersion totale, une excellente qualité sonore et une réduction efficace du bruit ambiant.

On le recommandera tout de même principalement aux joueurs compétitifs opérant essentiellement sur les jeux de tir où la localisation précise des sons est cruciale pour détecter les ennemis. Si vous êtes surtout amateur de jeux solos sur PS5, on conseillera plutôt le Razer Kaira Pro Hyperspeed et ses retours haptiques.

Microphone et autonomie

Comme pour le BlackShark V2 Hyperspeed, on regrette l’absence d’une connexion simultanée en Bluetooth et via le dongle USB. En revanche, il conserve les mêmes qualités en matière d’autonomie. Ainsi, on peut l’utiliser jusqu’à 70 heures à pleine charge selon la marque. En pratique, on constate que la batterie dure bien plus longtemps lorsque le casque est connecté au PC ou en Bluetooth. C’est lorsque vous jouez sur console que celui-ci est plus gourmand en énergie, toutefois il garde une durée de vie extrêmement solide (50 heures environ).

La qualité du microphone Hyperclear à très large bande de Razer est également irréprochable. Il retranscrit la voix de manière claire et précise. Que ce soit sur consoles ou via Discord, les retours sont unanimes : il donne l’impression de parler juste à côté de son interlocuteur. Il est toutefois nécessaire d’ajuster correctement la position du microphone par rapport à votre bouche pour optimiser cette clarté. En outre, l’application audio vous donne la possibilité de choisir plusieurs profils afin de changer l’égalisateur du micro (Par défaut, Amplification du micro, Conférence, Diffusion et Individuel).