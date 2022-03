Guilty gear strive : dlc testament, crossplay et saison 2

C’est Guilty Gear Strive qui avait clairement le plus de choses à annoncer lors de ce nouveau stream table-ronde des développeurs de jeux de combat japonais. On sait désormais qui rejoindra Goldlewis, Jack-O’, Happy Chaos et Baiken pour compléter la première saison du titre.

Guilty Gear Strive annonce l’ancien Testament

On va commencer avec tout ce qui concerne la fin de la première saison, notamment le nouveau personnage (enfin un retour quoi). Testament arrivera le 28 mars sur PC et pour celles et ceux qui ont le Season Pass sur consoles PlayStation avant de devenir disponible pour l’achat à l’unité le 31 mars sur consoles. Iel (c’est le pronom indiqué sur le site officiel) se bat avec une faux et tente de se pardonner un passé à la Winter Soldier.

Les mêmes dates verront l’arrivée d’un terrain nommé White House Reborn qui comme son nom l’indique utilisera la Maison Blanche de Washington comme décor. Fin avril, la saison 1 se terminera réellement avec l’ajout de son dernier contenu, de nouvelles cinématiques pour le mode Histoire qui montreront le point de vue de personnages qui n’apparaissaient pas dans l’intrigue de base.

Et niveau contenu gratuit, Arc System Works ajoutera le 28 mars un Digital Figure Mode qui permettra de faire des dioramas avec les personnages pour les mettre en scène et prendre le tout en photos. Sa vidéo de présentation est disponible juste en dessous pour des raisons de mise en page.

L’avenir de Guilty Gear Strive

On nous a aussi prévenu que Guilty Gear Strive aurait bien droit à un deuxième Season Pass qui sera composé de quatre personnages. On suppose qu’ils seront probablement teasés ou suggérés dans les nouvelles cinématiques fin avril.

L’autre grande nouvelle, c’est l’ajout du crossplay entre les versions PlayStation et PC. Il faut savoir que les développeurs affirmaient travailler dessus dès juillet dernier sans pouvoir vraiment le confirmer officiellement. Pas de date mais cela fera partie de la saison 2 tout comme plusieurs mises à jour pour améliorer le online.

Et si la scène compétitive vous intéresse, en plus de sa participation au prochain EVO, sachez qu’un Arc World Tour 2022 est prévu avec 100 000 dollars de cash prize prévus pour le dernier Guilty, nous n’avons pas encore de précisions sur les différentes étapes de qualifications.

Guilty Gear Strive est disponible sur PlayStation 4, PlayStation 5 et PC.