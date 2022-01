Guilty Gear Strive : Baiken arrive le 28 janvier

Guilty Gear Strive rattrapera son retard sur Samurai Shodown le 28 janvier, en effet c’est à cette date que Baiken reviendra dans sa série après son passage en tant qu’invitée dans le jeu de SNK.

Guilty Gear Strive va spammer les Tatami Gaeshi

Arc System Works mettra donc à jour Guilty Gear Strive le 28 janvier. Celles et ceux qui ont acheté le premier season pass pourront donc profiter de Baiken et du terrain Lap of the Kami tandis que les autres devront attendre le 31 janvier pour pouvoir les acheter séparément. On rappelle que la saison 1 doit encore ajouter un personnage, un terrain et du contenu supplémentaire pour le mode Histoire.

Et vendredi le jeu aura également droit à l’ajout d’un nouveau mode gratuit du nom de Combo maker. Il permet d’enregistrer ses combos pour les partager. Présenté comme cela rien d’incroyable sauf que lorsqu’on cherche les créations des autres, on ne se contente pas de voir leurs replays mais il faut refaire les combos comme dans un mode Défis classique, de quoi parfaire sa technique en apprenant les techniques des autres.

Guilty Gear Strive est disponible sur PlayStation 4, PlayStation 5 et PC.