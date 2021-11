Guilty Gear Strive accueille Happy Chaos et du housing

Guilty Gear Strive se rappelle à notre bon souvenir à l’occasion de sa grande finale au Red Bull Kumite Las Vegas en présentant son prochain DLC mais aussi une nouvelle fonction de personnalisation.

Happy Chaos Home Paradise dans Guilty Gear Strive

L’intriguant personnage du mode histoire fera bien partie des combattants du premier Season Pass. Il ne sera probablement pas le Main du protagoniste de Final Fantasy Origin mais Happy Chaos viendra user de ses flingues le 30 novembre pour celles et ceux qui possèdent le Pass, les autres devront attendre le 3 décembre pour l’acheter séparément de Goldlewis, Jack-O’ et des deux autres DLC qui sortiront l’année prochaine.

Et si vous jalousez l’extension Happy Home Paradise d’Animal Crossing New Horizons, sachez que la mise à jour du 30 novembre marquera aussi l’apparition gratuite de la création de sa propre base/maison dans le jeu. Arc System Works reprend l’esthétique des lobbys et promet plus de 500 éléments de personnalisation à débloquer, comme un peu tout, via le gacha du mode pêche.

Guilty Gear Strive est disponible sur PlayStation 4, PlayStation 5 et PC.