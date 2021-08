Guilty Gear Strive : Jack-O’ n’attendra pas Halloween

Guilty Gear Strive avait promis un autre personnage DLC pour août et compte bien s’y tenir. Après Goldlewis Dickinson, Arc System Works continue de piocher dans son mode histoire pour nous proposer le retour de Jack-O’ Valentine.

Guilty Gear Strive fait tomber le masque

On ne reviendra pas sur le très complexe passé du personnage ni sur sa relation tout aussi compliquée avec Sol Badguy. Mais on peut au moins dire que Jack-O’ sera jouable dès le 27 août pour celles et ceux qui ont le Season Pass 1 du jeu. Il sera également possible de l’acheter séparément des autres DLC, le 27 août sur Steam et le 31 août sur le PlayStation Store.

Pas encore d’indice sur l’identité du prochain DLC ou sa période de sortie mais on sait au moins qu’il ou elle sera disponible cette année.

Guilty Gear Strive est disponible sur PlayStation 4, PlayStation 5 et PC.