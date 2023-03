Guilty Gear Strive débarque aujourd’hui sur les consoles Xbox et sur le Game Pass

Chose promise, chose due. L’exclusivité console de Guilty Gear Strive n’était finalement l’affaire que de quelques (longs) mois, puisque moins de deux ans après sa sortie sur les machines PlayStation et sur PC, le titre de Bandai Namco et d’Arc System Works a annoncé son arrivée sur les plateformes Xbox et sur le Microsoft Store sur PC. Et c’est à partir d’aujourd’hui que les habitués de ces plateformes peuvent s’essayer à ce Guilty Gear Strive.

Le Game Pass à l’heure de la bagarre

Dès aujourd’hui, vous pouvez vous procurer Guilty Gear Strive sur Xbox One, Xbox Series et Microsoft Store et découvrir ce jeu de combat très réussi dont la direction artistique a été saluée et dont le gameplay a tout de suite séduit les joueurs et joueuses pros, tout comme le public un peu plus néophyte. Et vous pouvez l’essayer sans débourser un centime de plus si vous êtes déjà abonné au Xbox Game Pass, puisque le titre débarque dans le service directement.

Mais si vous tenez à obtenir une expérience plus complète, le jeu est également vendu en bundle avec son premier Season Pass pour le prix de 59,99 €, tandis qu’une Ultimate Edition vous permet de mettre la main sur le deuxième Season Pass en plus pour une vingtaine d’euros supplémentaires.