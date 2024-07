Guilty Gear Strive dévoile sa saison 4 avec Queen Dizzy, Venom, Unika, et surtout Lucy de la série Cyberpunk: Edgerunners

Un guest qui n’est pas 2B, c’est rare

On commence par le début, et c’est l’arrivée d’un mode 3 vs 3 qui arrivera dans une prochaine mise à jour. Ce mode pourra être testé via une bêta qui aura lieu du 26 au 29 juillet prochain. Cette saison apportera également de nouvelles arènes, mais tous les regards sont tournés vers les nouveaux personnages.

Les deux premiers seront des visages connus de la licence, à savoir Queen Dizy et Venom (pas celui de Marvel). Ils sortiront respectivement en DLC cet automne et début 2025, sans plus de précisions pour le moment. Suivra ensuite Unika, un personnage complètement inédit dont on peut voir les premiers concept arts dans la vidéo d’annonce.

Mais la grosse surprise, c’est l’identité du quatrième personnage. On ne s’attendait pas à voir Arc System Works collaborer avec CD Projekt et le studio Trigger, et c’est pourtant chose faite. Lucy, personnage central de la série animée Cyberpunk: Edgerunners (spin-off de Cyberpunk 2077), va donc venir casser quelques mâchoires dans Guilty Gear Strive en 2025.

Malheureusement, c’est tout ce que l’on saura pour le moment étant donné que son modèle in-game n’est pas encore prêt à être montré. Ce DLC devrait en tout cas attirer la curiosité de celles et ceux qui n’ont pas encore touché à Guilty Gear Strive, de quoi assurer une fin de saison 4 très lucrative pour Arc System Works.