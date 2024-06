Un anime lié au jeu de combat Guilty Gear Strive va prochainement voir le jour

Plus de détails dès le début juillet

Cette annonce a été publiée sur le site officiel d’Arc System Works mais elle ne sert qu’à préparer le terrain pour un reveal en bonne et due forme à l’Anime Expo, qui aura lieu du 4 au 7 juillet prochain. En plus d’une première affiche et d’un nom pour cette série, Guilty Gear Strive: Dual Rulers, on sait que c’est le studio Sangizen qui sera en charge de l’adaptation (qui se basera donc sur l’épisode Strive).

Sangizen connaît déjà la licence puisqu’on lui doit la production du clip pour le thème « Find Your One Way » (que vous pouvez voir ci-dessous). Shigeru Morikawa (Argonavis) sera à la réalisation et travaillera avec Norimitsu Kaihou (qui a déjà travaillé au scénario des jeux) pour le script, tandis que Seiji Mizushima (Gundam 00, Fullmetal Alchemist) servira de producteur associé. Rendez-vous donc en début de mois prochain pour découvrir les premières images du projet.