L’anime Guilty Gear Strive: Dual Rulers dévoile ses premières images, rendez-vous en 2025

Très fidèle au jeu ?

Comme promis, le studio a profité du début de l’Anime Expo pour présenter les premières images de Guilty Gear Strive: Dual Rulers. On peut donc voir que l’anime reprendra fidèlement le style du jeu grâce au travail du studio SANGIZEN, qui a déjà travaillé sur des clips pour Guilty Gear Strive et qui connait donc bien son sujet. Sin Kiske et Sol Badguy sont mis en avant aux côtés d’un autre personnage féminin, masqué, qui déteste les Gears et qui va donc s’opposer à nos protagonistes.

C’est tout ce que l’on aura pour le moment même si l’on sait que cet anime débutera sa diffusion dans le courant de l’année 2025. Il est encore trop tôt pour dire où il sera possible de retrouver cet anime en streaming chez nous.