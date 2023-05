Guilty gear strive confirme asuka et une saison 3

Guilty Gear Strive nous donne enfin ce qu’on attendait depuis 25 ans

L’ultime personnage de ce season pass sera donc bien Asuka R. Kreutz même si la bande-annonce transforme son nom en Asuka R#. Si vous ne connaissez pas ce personnage, sachez qu’il s’agit de l’antagoniste principal de la série, responsable d’à peu près tout ce qui va mal depuis quelques siècles et c’est la première fois qu’il est jouable. Pour faire honneur à son importance, il s’agit d’un combattant très puissant qui est un maître de la magie.

Il possède un arsenal de 26 sorts assez variés ce qui en fait à la fois un personnage principalement à distance mais aussi extrêmement technique à utiliser. Mais Arc System Works nous prévient que le tout sera contrebalancer par une grande faiblesse physique et très peu d’endurance. Sa voix japonaise reste le légendaire Tomokazu Sugita (Gintoki, Joseph Joestar jeune, Chrom ou bientôt JP dans le prochain Street Fighter 6).

Le 25 mai sera chargé pour Guilty Gear Strive

Il arrivera en jeu le 25 mai, tout comme son propre terrain une colonie spatiale abandonnée du nom de Tir Na nOg. Le jeu aura d’ailleurs aussi à cette date deux packs de couleurs supplémentaires pour les 24 personnages du jeu afin de célébrer les 25 ans de la saga. Il y en aura un gratuit nommé le Guilty Gear 25th Anniversary Appreciation Color. Il permettra d’arborer un costume noir et blanc avec quelques pointes de magenta.

Et l’autre pack sera lui payant et apportera deux couleurs par membre du casting. Son nom sera le Guilty Gear 25th Anniversary Appreciation Color et on restera dans une base de noir et blanc avec cette fois-ci du vert fluo ou du orange pour apporter une touche de couleur. Mais on suppose que c’est surtout l’annonce d’une saison 3 à venir qui vous fera plaisir, même sans le moindre détail pour l’instant.

Guilty Gear Strive est disponible sur PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series et PC.