Guilty Gear Strive veut votre Money, Money, Money

Après Johnny et Elphelt, la saison 3 de Guilty Gear Strive va donc ajouter A.B.A une homoncule apparue dans le spin-off Isuka et qui était jouable dans les jeux de combats à l’ère XX. Elle se bat à l’aide de Paracelsus, une clé géante vivante qui absorbe le sang (et permet donc le jeu de mots avec les groupes sanguins pour le nom du personnage). Clé qui est d’ailleurs son mari et A.B.A est particulièrement possessive et peut donc passer dans un état de transe appelé Jealous Rage.

A.B.A sera disponible dès le 26 mars tout comme le nouveau terrain Fallen Prayer, Engulfed Lives, également inclus dans le season pass ou pouvant être acheté à l’unité le même jour. Mardi prochain verra d’ailleurs aussi la sortie de la nouvelle mise à jour gratuite d’équilibrage qui ajoutera de nouveaux coups pour les anciens personnages, dont au moins un pour Millia Rage.

Guilty Gear Strive est disponible sur PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series et PC. On se donne rendez-vous pour l’annonce de l’ultime personnage de la saison 3 pour lequel on suppose une sortie vers fin mai-début juin avant de confirmer (ou non) une saison 4.