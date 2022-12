Accueil » Actualités » Street Fighter 6 confirme sa date de sortie et présente Dee Jay, Manon, Marisa et JP

On l’attendait pour cette cérémonie des Game Awards, Street Fighter 6 est venu clôturer le pré-show avec une nouvelle bande-annonce tout en confirmant sa date de sortie qui avait fuité quelques heures plus tôt. Le jeu de combat de Capcom nous illustre ainsi ses nouveaux combattants et n’hésite pas à nous dire que les précommandes sont désormais ouvertes avec divers bonus.

Dee Jay, Manon, Marisa et JP sont dans la street

En plus de confirmer la date, cette nouvelle vidéo nous permet surtout de découvrir de nouvelles têtes dans le casting. Ils avaient déjà fuité, mais n’avaient encore jamais montré de gameplay en vidéo. On retrouve donc Manon, une française, Marisa, une italienne, JP, un russe, mais aussi le retour de Dee Jay. On se rend donc dans les différentes contrées pour faire les présentations, mais aussi un aperçu du mode World Tour où l’on pourra réaliser divers mini-jeux.

Street Fighter 6 sortira le 2 juin 2023 sur PC, PlayStation 4, PlayStation 5 et Xbox Series. Les précommandes viennent également d’ouvrir en numérique et ne devraient pas tarder pour les versions physiques, permettant de récupérer divers skins en bonus. On rappelle qu’une seconde phase de bêta fermée aura lieu la semaine prochaine, du 16 au 19 décembre, sur toutes les plateformes sauf la PlayStation 4.