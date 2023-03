Guilty gear strive dévoile bedman? Et tease asuka

Guilty Gear Strive a évoqué son avenir ce week-end lors des finales de l’Arc World Tour 2022. En plus d’avoir dévoilé le premier DLC et la road map de DNF Duel, Arc System Works a annoncé l’arrivée imminente de Bedman? dans le jeu de combat disponible depuis bientôt deux ans sur PS4, PS5 et PC et depuis cette semaine sur Xbox One et Xbox Series (aussi dans le Game Pass).

Guilty Gear Strive fait enfin sortir de leurs lits plusieurs personnages

Si vous n’avez pas suivi l’intrigue de la saga, vous vous demandez probablement pourquoi le personnage s’appelle “Bedman?”. C’est plus ou moins simple, il y avait dans l’épisode précédent, un jeune garçon qui se battait dans un lit médical armé. Seulement, son aventure ne s’est pas très bien terminée pour lui et il semblerait qu’à sa mort, il ait transféré sa conscience dans son lit, une incertitude qui explique le point d’interrogation.

Et si le nom du personnage n’est pas Delilah, c’est parce qu’elle ne se bat pas. En effet, il s’agit de la petite sœur de Bedman qui reste aux côtés de ce qu’il reste de lui même lors des affrontements même si elle passe son temps à tenter d’esquiver les coups. Le duo arrivera le 6 avril tout comme un nouveau terrain nommé Fairy’s Forest Factory, que ce soit dans le Season Pass 2 de Guilty Gear Strive ou achetable à l’unité.

Et puisque l’on parle du pass saisonnier, sachez qu’après Bridget, Sin Kyske et donc Bedman?, le dernier personnage arrivera en mai et un petit teaser également diffusé sous-entend fortement qu’il s’agira d’Asuka (That Man) considéré comme le responsable de tout dans la série mais qui n’a jamais été jouable pour l’instant. Et si cela ne vous suffit pas, une saison 3 a également été confirmée au cas où vous en doutiez encore.