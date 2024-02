Afin de vous aider à y voir plus clair, voici tout ce qu’il faut savoir sur Id, des armes aux compétences qu’il peut utiliser au combat.

Présentation du personnage

Elément : Ténèbres

Ténèbres Arme de base : Ragnarok (PV)

Ragnarok (PV) Peuple : Humains

Humains Condition d’obtention : Terminer la campagne principale

Description officielle : « Un des trois généraux d’Avia. Il manie sa lame avec férocité pour protéger son leader. Derrière son calme naturel, il accomplit la volonté de Lilith fidèlement et aveuglément. »

Compétences d’Id

Compétences actives

Voici toutes les compétences actives à débloquer pour Id :

Reginleif – Récidive (Ténèbres) : Tire un projectile qui remplit la jauge alternative à l’impact.

Tire un projectile qui remplit la jauge alternative à l’impact. Calamité (Ténèbres) : Id donne un grand coup d’épée en arc de cercle et frappe tous les ennemis à portée.

Id donne un grand coup d’épée en arc de cercle et frappe tous les ennemis à portée. Avidité (Ténèbres) : S’élance sur un adversaire et le frappe sans pitié. Restaure les PV d’Id en fonction des dégâts infligés.

S’élance sur un adversaire et le frappe sans pitié. Restaure les PV d’Id en fonction des dégâts infligés. Libération (Ténèbres) : Déclenche une onde de choc avec une puissance d’étourdissement élevée qui remplit la jauge alternative à l’impact.

Déclenche une onde de choc avec une puissance d’étourdissement élevée qui remplit la jauge alternative à l’impact. Arcadia (Aucun élément) : Id crache devant lui des flammes violettes qui infligent Ralentissement.

Id crache devant lui des flammes violettes qui infligent Ralentissement. Vengeance divine (Ténèbres) : Lance une attaque draconique dévastatrice. Peut se charger pour plus de puissance mais Id subit des dégâts continus lors du chargement.

Lance une attaque draconique dévastatrice. Peut se charger pour plus de puissance mais Id subit des dégâts continus lors du chargement. Expiation (Ténèbres) : Encaisse les attaques à la place de tous les alliés et contre en fonction des dégâts subis. Maintenez la touche pour conserver la posture défensive.

Encaisse les attaques à la place de tous les alliés et contre en fonction des dégâts subis. Maintenez la touche pour conserver la posture défensive. Forme Ragnarok (Ténèbres) : Libère la puissance du dragon pour passer en forme draconique. Restaure entièrement la jauge alternative si Puissance divine est activée.

Compétences de soutien

Voici les compétences de soutien d’Id :

Lien spirituel : Permet à Id de passer en forme draconique avec une attaque (Triangle) quand la jauge alternative est pleine. Lancer des attaques (Triangle) et des attaques liées la remplit.

Permet à Id de passer en forme draconique avec une attaque (Triangle) quand la jauge alternative est pleine. Lancer des attaques (Triangle) et des attaques liées la remplit. Puissance divine : Id passe de forme draconique à puissance divine avec 4 segments externes de sa jauge alternative. Les combos finaux et attaques liées remplissent les segments.

Les armes d’Id

Voici la liste des armes à débloquer pour Id :

Eckesachs (Dégâts de point faible) : Atteindre le chapitre 0 + dépenser Emblème de la gloire (x 1), Fragment de vent (x 3), Plume de griffon (x 5) et 10 000 Rupis chez un forgeron.

Atteindre le chapitre 0 + dépenser Emblème de la gloire (x 1), Fragment de vent (x 3), Plume de griffon (x 5) et 10 000 Rupis chez un forgeron. Lame premium (Taux critique) : Atteindre le rang de Navigateur Vétéran (endgame – chapitre 0) + dépenser Emblème de la gloire (x 1), Orbe d’eau (x 1), Aile mystérieuse (x 3), Epine de glace étrange (x 1) et 10 000 Rupis chez un forgeron.

Atteindre le rang de Navigateur Vétéran (endgame – chapitre 0) + dépenser Emblème de la gloire (x 1), Orbe d’eau (x 1), Aile mystérieuse (x 3), Epine de glace étrange (x 1) et 10 000 Rupis chez un forgeron. Faussart d’Avia (Etourdissement) : Atteindre le rang de Navigateur Vétéran (endgame – chapitre 0) + dépenser Emblème de la gloire (x 1), Orbe de terre (x 1), Tresse de chef (x 3), Fragment de pavois (x 1) et 10 000 Rupis chez un forgeron.

Atteindre le rang de Navigateur Vétéran (endgame – chapitre 0) + dépenser Emblème de la gloire (x 1), Orbe de terre (x 1), Tresse de chef (x 3), Fragment de pavois (x 1) et 10 000 Rupis chez un forgeron. Susanoo (Attaque) : Débloquer le rang de difficulté Très Difficile (endgame – chapitre 0) + dépenser Emblème de la gloire (x 1), Fragment de ténèbres (x 10), Orbe de ténèbres (x 2), Os du purgatoire (x 3), Brassard du purgatoire (x 1) et 10 000 Rupis chez un forgeron.

Débloquer le rang de difficulté Très Difficile (endgame – chapitre 0) + dépenser Emblème de la gloire (x 1), Fragment de ténèbres (x 10), Orbe de ténèbres (x 2), Os du purgatoire (x 3), Brassard du purgatoire (x 1) et 10 000 Rupis chez un forgeron. Epée primordiale de Bahamut (Catastrophe) : Terminer la mission « La Fureur de Bahamut ». (ATTENTION !!! Accomplir cette quête avec ce personnage ne garantit pas de l’acquérir à 100%, les récompenses attribuées par celle-ci étant aléatoires. Qui plus est, son taux d’obtention est très faible. En fonction de votre chance (ou de votre malchance !), vous serez probablement contraints de vaincre Proto-Bahamut plusieurs fois. Bon courage !)

Comment jouer Id ?

Id est une sorte de Tank/DPS pouvant attaquer avec ses poings et surtout son épée massive. Toutefois, notez qu’il faut un temps d’adaptation pour réussir à le contrôler correctement. En tant qu’être humain, il n’est pas si costaud qu’il en a l’air. En revanche, sous sa forme draconique, c’est une autre histoire. C’est pourquoi il faut savoir jouer en deux temps avec lui. Phase 1 : utilisez intelligemment ses deux combos (Fente) avec la touche Triangle ou ses différentes compétences afin de remplir sa jauge alternative. Phase 2 : déchainez toute sa puissance draconique à l’aide des techniques associées visibles ci-dessous.

Liste des commandes et des combos de base de Id

Combo : Carré – Carré – Carré – Carré

Carré – Carré – Carré – Carré Combo A (Fente) : Triangle – Triangle*

Triangle – Triangle* Combo B (Fente) : maintenir Triangle* – Triangle*

maintenir Triangle* – Triangle* Combo draconique A : Carré – Carré – Carré (à répétition) – Carré

Carré – Carré – Carré (à répétition) – Carré Combo draconique B : Triangle – Triangle – Triangle (à répétition) – Triangle

Triangle – Triangle – Triangle (à répétition) – Triangle Projection : Carré (juste après un saut)

Carré (juste après un saut) Combo aérien : Carré – Carré – Carré (dans les airs uniquement)

Carré – Carré – Carré (dans les airs uniquement) Assaut aérien : Triangle (dans les airs uniquement)

* : remplit la jauge alternative lors des coups

Quels types de sceaux faut-il équiper à Id ?

Combo renforcé , qui augmente les dégâts des coups successifs (l’effet est réinitialisé si le coup suivant n’est pas porté à temps)

, qui augmente les dégâts des coups successifs (l’effet est réinitialisé si le coup suivant n’est pas porté à temps) Combo final , afin d’augmenter la puissance de ses combos finaux

, afin d’augmenter la puissance de ses combos finaux Cascade , qui réduit le temps de recharge des compétences à chaque coup porté sur un adversaire (la force de l’effet dépend du type d’attaque)

, qui réduit le temps de recharge des compétences à chaque coup porté sur un adversaire (la force de l’effet dépend du type d’attaque) Absorption , pour restaurer ses PV en fonction des dégâts qu’il inflige à l’adversaire

, pour restaurer ses PV en fonction des dégâts qu’il inflige à l’adversaire Pugnacité, qui lui permet de survivre avec 1 PV (le délai de réactivation diminue à mesure que le niveau de l’aptitude augmente).

Bien entendu, la liste ci-dessus ne constitue en aucun cas un avis universel. L’objectif ici est seulement de vous proposer une sélection des sceaux que nous vous recommandons d’équiper en priorité pour ce personnage selon notre façon de jouer avec. Si vous souhaitez obtenir la ou les builds les plus optimisées possibles, il vous sera très probablement nécessaire de procéder à des ajustements en prenant également en compte l’arme et les compétences équipées, le type d’ennemis que vous devez affronter, etc.

Granblue Fantasy Relink est disponible sur PC, PlayStation 4 et PlayStation 5. N’hésitez pas à consulter nos nombreux guides sur le jeu pour en savoir plus.