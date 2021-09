Durée de vie Tales of Arise, combien de temps pour finir le jeu ?

La sortie de Tales of Arise est imminente, et si vous n’avez pas encore consulté notre test, nous avons invitons à y jeter un œil. Avec cet accès en avance du jeu, cela nous a permis de le compléter à 100%. Voici donc le temps qu’il vous faudra pour arriver au bout du titre selon vos objectifs.

Quelle est la durée de vie de Tales of Arise ?

Pour ce JRPG, il y a quelques paramètres à prendre en compte et notamment la difficulté que vous allez choisir. Si vous êtes un habitué de la série et que vous optez pour une difficulté en mode normal ou modéré, vous devriez obtenir les estimations suivantes :

Histoire principale : 40 heures environ.

: 40 heures environ. Histoire principale + quêtes annexes : 50 à 55 heures environ.

: 50 à 55 heures environ. Finir le jeu à 100% : 60 heures et plus.

Si vous choisissez un challenge plus corsé, vous passerez sans doute quelques heures à « farmer » des points pour débloquer les capacités des emblèmes et bien sûr gagner quelques niveaux. Sachez que le contenu Endgame est particulièrement garni et assez ardu pour certains combats. La pêche vous prendra aussi pas mal de temps avec tous les appâts à trouver et les poissons à pêcher. Heureusement, le voyage rapide est assez pratique pour ne pas perdre de temps avec des allers-retours casse-bonbons.

Pour les amateurs de succès/trophées, le 100% ne devrait pas trop poser de soucis. Sachez également que Tales of Arise vous propose un New Game + avec tout un tas d’options (transfert d’équipements, de niveaux…) et qu’une difficulté supplémentaire peut être débloquée via l’obtention d’un artefact.

Tales of Arise sortira le 10 septembre sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series.