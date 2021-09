La série Tales of a toujours des habitudes en matière de gameplay. Ici avec Tales of Arise, le cas qui nous intéresse est celui des arte mystiques, ces attaques finales spectaculaires. Certains se demandent peut-être comment les débloquer. Nous vous donnons la solution qui n’est pas forcément évidente au premier abord.

Comment obtenir et utiliser les arte mystiques ?

Les premiers s’obtiennent naturellement en progressant dans le scénario principal. Pour les activer, il vous faudra maintenir deux touches après lancé un arte classique (Triangle + carré ou carré + croix sur PlayStation) dans un état de hors-limites.

Comment obtenir et utiliser les seconds arte mystiques ?

Le jeu ne vous dit pas comment les avoir. Sachez d’abord que le second arte mystique d’Alphen est le seul qui se débloque également durant l’aventure. Pour les autres memebres du groupe, il faudra développer les liens avec eux après vous être reposé dans un feu de camp. Attention, les auberges ne proposent pas cette option. Cela déclenchera différents dialogues pour en apprendre plus sur eux. Il faudra répéter la séquence plusieurs fois sur tous personnages afin d’obtenir la dernière saynète pour chacun d’eux et enfin débloquer le second arte mystique.

Pour utiliser les seconds arte mystiques, il faudra maintenir les touches triangle + carré ou carré + croix après avoir lancé deux arte classique différents ayant obtenu au moins un combo de 5 coups dans un état de hors-limites. Par exemple, pour déclencher celui d’Alphen, il faudra lancer un arte au sol, puis un arte en l’air en maintenant les touches si votre compteur de coups dépasse 5 (sinon refaite un arte au sol pour les atteindre).

De quoi rendre vos combats encore plus spectaculaires. Et si vous souhaitez d’autres astuces et conseils sur le titre, consultez notre guide complet de Tales of Arise. On vous donne par exemple l’emplacement de tous les hiboux.