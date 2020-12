Genshin Impact réserve une belle petite surprise aux joueurs grâce à sa mise à jour 1.2. En effet, augmenter le niveau maximum d’un personnage peut rapporter des pierres de la destinée qui permettent de faire des tirages sur la bannière permanente. On vous explique donc comment et à quels moments vous pouvez obtenir vos récompenses d’élévation.

Quels niveaux permettent d’obtenir des pierres de la destinée dans Genshin Impact ?

Chaque élévation d’un personnage ne lui donne pas droit à une pierre de la destinée. Pour le moment, chacun peut rapporter un maximum de trois pierres. Les paliers qui donnent une pierre sont les passages du niveau maximum de 20 à 40, de 50 à 60 et de 70 à 80.

Sachez que la pierre peut s’obtenir dès que vous élevez le personnage, pas besoin d’atteindre le niveau maximum. Par exemple, si vous faites l’élévation du niveau 20 au niveau 40, la récompense sera disponible immédiatement et non lorsque que le personnage atteint le niveau 40.

Comment récupérer ses pierres de la destinée ?

Les récompenses ne s’obtiennent pas automatiquement, il faut aller les réclamer. Pour cela, direction l’Aperçu des personnages et sa page Attributs. Un point d’exclamation s’affiche en haut au dessus des combattants qui ont potentiellement une pierre à donner (mais cela peut aussi être une notification pour autre chose).

Pour être vraiment certain qu’il y a une récompense, c’est le bas de l’écran qu’il faut surveiller. En effet, un point d’exclamation semblable s’affiche sur la touche Aperçu des matériaux d’élévation si au moins une pierre de la destinée vous attend.

Appuyez sur la touche indiquée (la flèche droite de la croix directionnelle si vous utilisez une manette) pour accéder au menu dédié. Là vous pouvez naviguer entre les différents onglets pour obtenir les pierres disponibles. Une fois de plus, le point d’exclamation vous indique les niveaux où une pierre est à récupérer. Et oui, il faut malheureusement les récupérer une par une, personnage par personnage, ce qui risque d’être long.

Voilà, on espère que vos nouvelles pierres vous permettront d'obtenir un maximum de combattants 5 étoiles