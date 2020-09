Hyrule Warriors : L’Ère du Fléau – Les précommandes sont ouvertes

Comme pour Super Mario 3D All-Stars ou encore Mario Kart Live Home circuit, Nintendo a surpris son monde en annonçant Hyrule Warriors : L’Ère du Fléau afin de faire patienter les fans qui attendent des informations sur The Legend of Zelda : Breath of the Wild 2. Pour les précédents Hyrules Warriors, il s’agit d’un Musou développé par Koei Tecmo.

Où précommander Hyrule Warriors : L’Ère du Fléau

Comme d’habitude, Nintendo est très réactif en ce qui concerne les précommandes après une annonce à la volée. Le titre débarquera le 20 novembre prochain sur Switch, soit une date assez proche.

Pour rappel, il s’agit d’un Musou (ou Dynasty Warriors-like) qui nous fera combattre de nombreux ennemis à l’écran. Plusieurs personnages seront jouables dont Link, Zelda ou encore les Prodiges aperçus dans Breath of The Wild. En effet, le soft se déroule 100 ans avant les événements de ce dernier, on comprendra ainsi mieux ce qui était évoqué brièvement dans le jeu via plusieurs flashbacks.

Vous pouvez la retrouver chez différents revendeurs, à 69.99€ (prix provisoire) sur Amazon et 59.90€ chez Leclerc :

Précisons qu’en bonus de précommande, vous recevrez une arme exclusive pour Link : la louche du bonheur.