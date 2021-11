La version 2.3 de Genshin Impact a surtout pour but de mettre en avant un grand événement inédit (en attendant Gorou et Itto), à savoir « Ombres au cœur du blizzard ». Ce nouvel événement met en scène les personnages d’Albedo, Amber, Bennett et Eula au cœur d’une nouvelle quête temporaire, avec de nombreux défis à accomplir et des multiples récompenses à collecter, dont une nouvelle arme 4 étoiles.

Pour rappel, cet événement est temporaire et ne dure que 25 novembre 2021 au 13 décembre.

Passé enneigé

Avant de pouvoir commencer cet événement, vous devrez prendre part à la quête « Passé enneigé », qui vous conduira à Mondstadt, où vous croiserez Albedo, Timaeus et Sucrose. Après une discussion avec des deux derniers, direction les Monts Dosdragon pour parler à Amber au camp de la guilde des Aventuriers.

Vous tomberez ensuite sur Eula et plus loin, Albedo vous rejoindra. La quête en elle même ne représente aucune difficulté, et vous devrez simplement récupérer des minerais quand Albedo sera parti, tout en essayant de libérer le pauvre Bennett de sa cage en fouillant le camp aux alentours avant que les Fatui n’apparaissent.

Une fois ces quêtes effectuées, retournez au camp d’Albedo pour le remettre en ordre et vous pourrez commencer à participer aux épreuves de l’événement.

Entraînements de Dosdragon

Cet événement se compose de trois sections, dont l’une ne sera accessible que plus tard, et fera avancer la quête avec Albedo. Pendant ce temps, vous serez invité à participer aux Entraînements de Dosdragon afin de récupérer des morceaux de bonhommes de neige, pour ensuite en construire à l’emplacement indiqué par la carte.

Vous gagnerez également des médailles à échanger dans la boutique de l’événement.

Entraînement de pistage

L’un des entraînement vous demanderez simplement de faire fondre des blocs de glace dans une zone limité. Pas de difficulté particulière ici, pensez simplement à avoir avec vous un personnage de type Pyro pour faire fondre les blocs, relativement visibles.

Entraînement d’agilité

Cet entraînement est un peu plus intéressant puisqu’il vous demande d’effectuer un parcours en récupérant des pièces d’or en chemin. Des obstacles comme des piliers de glace et des ballons de boue seront présents pour vous ralentir. Pour obtenir le meilleur score, il faudra donc aller vite, tout en récupérant le plus de pièces possibles.

Vous pourrez aussi obtenir deux bonus :

Un bonus bleu qui vous permettra de sauter plus haut

Un bonus jaune pour pouvoir casser les piliers de glace d’un seul coup

Pensez d’ailleurs à casser les piliers qui brillent, puisque cela veut dire que des pièces se cachent dessous.

Entraînement de combat

Pour cet entraînement de combat, vous devrez simplement éliminer un certain nombre d’ennemis autour de vous dans un temps limité. La particularité de ce défi réside dans les machines posées autour de l’arène, qui accélèrent le Grand Froid.

Pour y remédier, trouvez des cristaux de sang autour de vous et tapez les mécanismes autour de vous pour les transformer en source de chaleur, ce qui rendra le combat nettement plus simple.

Comment obtenir l’épée à une main Fuseau de Cinabre ?

Après avoir participé à des entraînement, vous serez en possession d’équipements pour fabriquer un bonhomme de neige. Rendez-vous alors à l’endroit indiqué par votre carte et construisez simplement le bonhomme dont vous avez envie.

Retournez ensuite dans le menu de l’événement pour vous rendre compte que l’arme 4 étoile Fuseau de Cinabre vous est alors offerte en récompense de votre premier bonhomme de neige. Cette arme est l’une des meilleures pour Albedo, et probablement que pour lui d’ailleurs, étant donné qu’elle augmente considérablement la défense.

Rendez-vous ensuite dans la boutique de l’événement pour acheter des « Alkahest », qui serviront à raffiner le niveau de l’arme. Notez que vous ne pourrez en acheter que deux, ce qui veut probablement dire que les autres devront être obtenus en confectionnant d’autres bonhommes de neige dans les jours à venir.

Genshin Impact est disponible sur PC, PS4, PS5, iOS et Android. N’hésitez pas à consulter nos nombreux guides sur le jeu pour en savoir plus.