Si vous avez exploré la nouvelle zone de Genshin Impact, les Monts Dosdragon, vous avez peut-être remarqué qu’il y a un tas de petits secrets à trouver. Parmi ces derniers, on a des bouteilles à la mer. Certes, on est clairement sur quelque chose d’anecdotique mais voici où les trouver et ce qu’elles rapportent.

Où sont toutes les bouteilles à la mer ?

Pour commencer, il faut savoir que les bouteilles à la mer se situent toutes au large de la Grotte Luminétoile, sur le bout de terre qui s’enfonce un peu dans la mer. Il y a un total de 3 bouteilles à trouver, et elles se suivent plus ou moins. Voici où elles sont précisément.

Bouteille à la mer #1

Cette première bouteille se situe tout au début de ce recoin. Partez du point de téléportation de la grotte puis partez vers le sud-est pour la trouver

Bouteille à la mer #2

Cette seconde bouteille est un peu plus en contrebas et il sera nécessaire de nager pour aller sur le tout petit îlot

Bouteille à la mer #3

Cette troisième et ultime bouteille est tout au sud. Elle est située à côté du gardien des ruines, qu’il faudra très probablement battre pour la récupérer

A quoi servent les bouteilles à la mer ?

Une fois que vous avez obtenu les trois bouteilles, vous recevrez une petite récompense, dont 30 primo-gemmes (et 200 points d’expérience aventure). Ce n’est pas grand chose mais c’est toujours ça de pris pour quelques minutes d’exploration seulement. Cependant, vous avez probablement remarqué que chaque bouteille comporte un message. Easter egg pour développer le lore, oui, mais l’un d’entre eux évoque un restaurant situé à Inazuma, la prochaine grande région du jeu.

