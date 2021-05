La saga Mass Effect est bien connue pour ses nombreuses romances à travers ses différents épisodes. Avec Mass Effect Legendary Edition, de nombreuses personnes vont enfin découvrir la série et ses personnages mémorables, avec qui Shepard pourra nouer une relation au sein d’un jeu, voire des trois. Afin de vous aidez à vous y repérer sur les personnages avec qui on peut se lier ou non, car selon dépend parfois du sexe de Shepard, voici la liste des romances dans Mass Effect Legendary Edition.

Quels romances sont disponibles dans Mass Effect ?

Le premier épisode de Mass Effect ne contient pas beaucoup de choix disponibles dans les romances. Voici les trois seuls personnages avec qui Shepard peut se lier dans le jeu :

Ashley (Homme) : Cette romance peut-être achevée en étant compréhensif envers Ashley, notamment lorsqu’elle évoque son passé et ses motivations. Il faut également chercher à la rassurer, et à la sauver sur Virmire pour arriver jusqu’au bout de la relation.

: Cette romance peut-être achevée en étant compréhensif envers Ashley, notamment lorsqu’elle évoque son passé et ses motivations. Il faut également chercher à la rassurer, et à la sauver sur Virmire pour arriver jusqu’au bout de la relation. Kaidan (Femme) : Même chose que pour Ashley. Soyez toujours conciliant avec lui et sauvez-le sur Virmire.

: Même chose que pour Ashley. Soyez toujours conciliant avec lui et sauvez-le sur Virmire. Liara (Homme ou Femme) : Allez fréquemment la voir à bord du vaisseau tout en étant toujours conciliant avec elle.

Quels romances sont disponibles dans Mass Effect 2 ?

Le deuxième épisode permet d’avoir plus de choix dans les diverses romances. Notez que votre première romance dans le premier Mass Effect n’a que peu d’impact ici, puisque vous pouvez entamer une nouvelle relation si vous le souhaitez.

Seule la romance de Liara est vraiment développée dans ce deuxième épisode, et Kaidan et Ashley ne disposent que d’un bref passage, ce pourquoi nous n’allons pas les lister ici.

Miranda (Homme) : En plus de lui rendre visite régulièrement, vous devrez prendre son parti lors des disputes avec Tali et avec Jack. Si vous ne le faites pas, il faudra être très conciliant avec elle pour rattraper le coup.

: En plus de lui rendre visite régulièrement, vous devrez prendre son parti lors des disputes avec Tali et avec Jack. Si vous ne le faites pas, il faudra être très conciliant avec elle pour rattraper le coup. Jacob (Femme) : Même chose que pour Miranda concernant Tali.

: Même chose que pour Miranda concernant Tali. Liara (Homme ou Femme) : Si vous souhaitez continuer votre relation ou l’entamer ici, soyez gentil envers elle, notamment à travers la mission du Courtier de l’Ombre, qui était un DLC de ce deuxième épisode et qui met largement en avant Liara.

: Si vous souhaitez continuer votre relation ou l’entamer ici, soyez gentil envers elle, notamment à travers la mission du Courtier de l’Ombre, qui était un DLC de ce deuxième épisode et qui met largement en avant Liara. Garrus (Femme) : Allez souvent le voir dans le vaisseau tout en choisissant des réponses positives.

: Allez souvent le voir dans le vaisseau tout en choisissant des réponses positives. Tali (Homme) : Prenez son parti lors des disputes et allez la voir régulièrement.

: Prenez son parti lors des disputes et allez la voir régulièrement. Jack (Homme) : Jack est quelque peu particulière, dans la mesure où être conciliant n’est pas la solution ici. Soyez un vrai bad guy en étant pragmatique avec elle pour qu’elle s’intéresse à Shepard, et prenez son parti lors de la dispute avec Miranda.

: Jack est quelque peu particulière, dans la mesure où être conciliant n’est pas la solution ici. Soyez un vrai bad guy en étant pragmatique avec elle pour qu’elle s’intéresse à Shepard, et prenez son parti lors de la dispute avec Miranda. Thane (Femme) : Allez lui parler régulièrement pour avoir accès à son histoire compliquée, afin d’entamer une relation avec lui

: Allez lui parler régulièrement pour avoir accès à son histoire compliquée, afin d’entamer une relation avec lui Samara (Homme et Femme) : Une romance qui ne débouche pas sur une vraie relation, et qui nécessite d’avoir accompli sa mission de loyauté.

: Une romance qui ne débouche pas sur une vraie relation, et qui nécessite d’avoir accompli sa mission de loyauté. Kelly (Homme et Femme) : Allez souvent lui parler, tout simplement

Quels romances sont disponibles dans Mass Effect 3 ?

Tout comme Mass Effect 2, le choix des romances s’agrandit ici avec de nouveaux personnages. Il est possible de continuer à progresser dans les romances déjà entamées dans le deuxième épisode.

Ashley (Homme) : Vous pouvez ici continuer votre romance du premier Mass Effect ou la débuter, à condition de l’avoir sauvé sur Virmire. Il faut aussi lui rendre visite régulièrement avant qu’un certain événement se produise à la Citadelle.

: Vous pouvez ici continuer votre romance du premier Mass Effect ou la débuter, à condition de l’avoir sauvé sur Virmire. Il faut aussi lui rendre visite régulièrement avant qu’un certain événement se produise à la Citadelle. Kaidan (Homme ou Femme) : Même chose que pour Ashley. On notera que dans le troisième épisode, la romance avec Kaidan pour l’avatar masculin de Shepard est enfin disponible.

: Même chose que pour Ashley. On notera que dans le troisième épisode, la romance avec Kaidan pour l’avatar masculin de Shepard est enfin disponible. Liara (Homme ou Femme) : Vous pouvez continuez votre relation des anciens épisodes ou la commencer ici, même si vous avez été avec quelqu’un d’autre dans les deux autres jeux.

Vous pouvez continuez votre relation des anciens épisodes ou la commencer ici, même si vous avez été avec quelqu’un d’autre dans les deux autres jeux. Garrus (Femme) : Allez souvent le voir, comme pour Mass Effect 2.

: Allez souvent le voir, comme pour Mass Effect 2. Tali (Homme) : Il faudra être sympathique envers les gens de sa race pour débloquer le plus d’options, et montrer votre intérêt envers elle lors des dialogues, et avoir effectué sa romance dans le deuxième opus.

: Il faudra être sympathique envers les gens de sa race pour débloquer le plus d’options, et montrer votre intérêt envers elle lors des dialogues, et avoir effectué sa romance dans le deuxième opus. Thane (Femme) : Le cas de Thane est compliqué en raison de son histoire personnelle, et il faudra avoir entamé une relation dans Mass Effect 2 pour le romancer dans le troisième épisode.

: Le cas de Thane est compliqué en raison de son histoire personnelle, et il faudra avoir entamé une relation dans Mass Effect 2 pour le romancer dans le troisième épisode. Miranda (Homme) : Aidez-la dans une mission et soyez gentil avec elle pour effectuer cette romance.

: Aidez-la dans une mission et soyez gentil avec elle pour effectuer cette romance. Jack (Homme) : Contrairement au deuxième opus, soyez conciliant avec Jack ici, tout en la sauvant à l’académie. Il faudra l’avoir romancé dans le deuxième jeu, avec une vraie relation amoureuse, pas seulement sexuelle.

: Contrairement au deuxième opus, soyez conciliant avec Jack ici, tout en la sauvant à l’académie. Il faudra l’avoir romancé dans le deuxième jeu, avec une vraie relation amoureuse, pas seulement sexuelle. Javik (Femme) : Une romance d’un soir qui prend place durant la mission du DLC Citadelle, à condition d’avoir très souvent parlé à Javik.

: Une romance d’un soir qui prend place durant la mission du DLC Citadelle, à condition d’avoir très souvent parlé à Javik. James (Femme) : Là encore, il ne s’agit que d’une amourette, qui se disponible lors de la mission du DLC Citadelle.

: Là encore, il ne s’agit que d’une amourette, qui se disponible lors de la mission du DLC Citadelle. Samara (Homme) : Il ne faudra pas avoir d’autres romances en cours pour pouvoir être avec Samara, tout en continuant votre approche de Mass Effect 2.

: Il ne faudra pas avoir d’autres romances en cours pour pouvoir être avec Samara, tout en continuant votre approche de Mass Effect 2. Kelly (Homme et Femme) : Il faut la sauver d’une attaque et lui parler dès que vous en aurez l’occasion.

: Il faut la sauver d’une attaque et lui parler dès que vous en aurez l’occasion. Diana (Homme et Femme) : Une petite relation sans grands moments, réalisable à partir du moment où vous lui accorderez beaucoup d’interviews, tout en montrant votre charme.

: Une petite relation sans grands moments, réalisable à partir du moment où vous lui accorderez beaucoup d’interviews, tout en montrant votre charme. Steve (Homme) : Après la confession sur son mari décédé, Shepard doit faire tout ce qu’il peut pour se montrer conciliant avec lui.

: Après la confession sur son mari décédé, Shepard doit faire tout ce qu’il peut pour se montrer conciliant avec lui. Samantha (Femme) : Parlez-lui souvent pour débuter une relation avec elle.

Mass Effect Legendary Edition est disponible sur PC, PS4, et Xbox One. Vous pouvez retrouver notre test pour plus d’informations sur ce remaster ou bien notre guide complet du jeu.