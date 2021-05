Si beaucoup de fans des jeux originaux vont retrouver Shepard et compagnie dans Mass Effect Legendary Edition, il existe de nombreux joueurs qui vont découvrir la saga pour la toute première fois avec ce remaster. Afin de les aider à bien se prépare avant de plonger dans cette galaxie très complexe, voici quelques conseils pour bien démarrer une partie dans Mass Effect Legendary Edition.

Choisissez bien votre classe

Lorsque vous lancez l’un des trois jeux pour la première fois, vous aurez l’opportunité de choisir l’un des six classes de Mass Effect. Voici les classes disponibles :

Soldat : Une classe particulièrement efficace pour les débutants, qui se concentre uniquement sur les armes.

: Une classe particulièrement efficace pour les débutants, qui se concentre uniquement sur les armes. Ingénieur : Cette classe est spécialisée dans tout ce qui concerne la technologie comme les boucliers.

: Cette classe est spécialisée dans tout ce qui concerne la technologie comme les boucliers. Adepte : Un choix qui permet d’utiliser une large palette de pouvoirs biotiques.

: Un choix qui permet d’utiliser une large palette de pouvoirs biotiques. Porte-étendard : A mi-chemin entre Adepte et Soldat. Il peut cependant avoir recours à moins de pouvoirs biotiques qu’un Adepte, mais il est plus équilibré.

: A mi-chemin entre Adepte et Soldat. Il peut cependant avoir recours à moins de pouvoirs biotiques qu’un Adepte, mais il est plus équilibré. Sentinelle : Entre l’Adepte et la Sentinelle, avec une maitrise de la technologie et quelques pouvoirs biotiques.

: Entre l’Adepte et la Sentinelle, avec une maitrise de la technologie et quelques pouvoirs biotiques. Franc-tireur : Une classe qui est le juste milieu entre le Soldat et l’ingénieur.

Notez qu’une fois choisie, la classe ne pourra plus être modifiée. Cependant, en passant d’un jeu à l’autre, même si vous reprenez votre Shepard du précédent jeu, vous pourrez choisir une autre classe.

Faîtes attention à toutes vos réponses

Mass Effect est connu pour ses nombreux dialogues et ses réponses à choix multiples, qui influencent le cours de l’aventure. De nombreuses décisions, même anecdotiques à première vue, auront un impact sur votre partie, il ne faut donc pas répondre trop vite.

Cet impact ne se verra pas forcément que dans un seul jeu, car un choix dans le premier Mass Effect peut avoir des conséquences dans les autres épisodes. Que cela soit de grande importance, comme la mort d’un compagnon, la survie d’une race ou l’issue d’un combat, ou bien quelque chose de plus anecdotique comme la survie d’un PNJ très secondaires ou la réalisation d’une petite quête annexe, tout amène à des répercussions.

Soyez sympathique avec vos alliés

Dans le même ordre d’idée, lorsque vous parlez à vos alliés, soyez aimable avec eux. Oui, cela peut couler de source et c’est parfois difficile avec certains personnages (comme Ashley que l’on ne citera pas. Oups.), mais c’est essentiel pour avoir accès à tous les dialogues avec eux, ainsi que pour nouer des relations solides. Cela comprend évidemment les relations amoureuses, vous vous en doutez.

Mais c’est encore plus important dans Mass Effect 2 que dans tout le reste de la trilogie. On ne vous spoilera pas les raisons, mais pensez à soutenir vos alliés quoi qu’il en coûte si vous les aimez bien. Même si vous effectuez une partie en tant que Shepard Pragmatique, soyez Conciliant avec vos alliés pour ne pas vous les mettre à dos et aboutir à une mauvaise conclusion.

Effectuez toutes les quêtes que vous pouvez

Là encore, il est question de rebondir avec le sujet précédent. Dès qu’une quête est disponible, notamment une quête de compagnon dans Mass Effect 2, prenez le temps de la faire.

Même dans les autres opus de la saga, il est important de participer à toutes les quêtes annexes pour en savoir plus sur l’univers et les personnages. C’est d’autant plus important dans ce remaster puisque la disparition du multijoueur de Mass Effect 3 a entrainé une modification des conditions de la bataille finale. On ne spoilera rien ici, mais désormais, c’est tout ce que vous ferez dans la trilogie entière qui sera important. Plus vous effectuerez des quêtes annexes, plus vous aurez de chances d’aboutir à la meilleure des fins.

Pensez à bien vous servir des compétences des coéquipiers

Malgré ses allures de TPS, Mass Effect est une saga de RPG avant tout, et utiliser la pause active est d’une grande aide dans les combats, voire essentielle pour survivre dans les modes les plus difficiles.

Il faut donc souvent l’utiliser et mettre à profit les différentes compétences de vos alliés, en visant les bons ennemis avec les bons pouvoirs. Le jeu vous indiquera lui-même si un pouvoir n’est pas très efficace sur un ennemi. Vous pouvez aussi effectuer de jolies combinaisons, notamment si vous possédez des personnages avec des pouvoirs biotiques dans votre escouade.

Mass Effect Legendary Edition est disponible sur PC, PS4, et Xbox One. Vous pouvez retrouver notre test pour plus d’informations sur ce remaster ou bien notre guide complet du jeu.