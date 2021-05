L’aventure de Super Smash Bros Ultimate continue. Le Circuit rend principalement hommage à F-Zero ou d’autres véhicules célèbres des jeux de Nintendo. Deux points d’entrée sont disponibles pour accéder à cette zone. En effet, on peut y arriver par l’ouest en venant par le chemin du Villageois ou le plateau. Dans ce cas-là, on débute par l’esprit Octaling. L’autre voie est celle du nord, via l’ouest du ravin et l’est des remparts.

Il faut savoir que la navigation sur le circuit à proprement parler ne peut se faire que si l’on a l’esprit Pico. Ce dernier s’obtient justement à l’ouest du ravin. Ceux qui sont venus par le nord pourront immédiatement compléter la zone tandis que les autres devront faire un détour par cet endroit.

Octaling

Adversaire : Fille Inkling (x4)

Puissance totale : 4000

Type : Défense

Conditions :

Objets (Type Tir)

Un Smash endurance. Réduisez les PV de l’adversaire à zéro.

L’adversaire privilégie les attaques spéciales standard.

Stratégie : Avec 4 Inklings dont le seul but est de vous recouvrir de peinture, l’épreuve est surtout de ne pas se laisser déborder. Il faut donc toujours rester en mouvement et frapper dans le tas.

Récompense : Octaling (Esprit primaire)

Juri

Adversaire : Bayonetta

Puissance totale : 3800

Type : Attaque

Conditions :

Efficacité des sauts diminuée

Un Smash endurance. Réduisez les PV de l’adversaire à zéro.

L’attaque de l’adversaire est renforcée. (Quand l’adversaire est mal en point.)

L’adversaire privilégie les attaques spéciales côté.

Stratégie : Avec le spam du combo du B côté, Bayonetta façon Juri peut rapidement énerver. Heureusement, comme on sait comment elle va attaquer, il suffit de se protéger ou d’esquiver le premier coup pour pouvoir punir derrière.

Récompense : Juri (Esprit de soutien)

Bio Rex

Adversaire : Wolf

Puissance totale : 1900

Type : Attaque

Conditions :

La nourriture rend l’adversaire plus fort.

Certains objets apparaissent en grand nombre. (Après quelques instants.)

Stratégie : La clé de ce combat est de finir le plus vite possible ou au moins de ne pas laisser Wolf s’approcher de la nourriture. En effet, la nourriture le soigne et augmente sa puissance d’attaque. Il faut donc charger directement et maintenir la pression jusqu’au K.-O.

Récompense : Bio Rex (Esprit primaire)

Derrière l’Esprit de Bio Rex se cachait un coffre contenant 10 Sphères de talent.

Si vous avez Pico

Après votre détour par le nord-est, vous pouvez désormais monter à bord du Wild Goose en compagnie de Pico.

Blaise « La Braise »

Adversaire : Ness, Fox et Sonic

Puissance totale : 1500

Type : Attaque

Conditions :

Tous les combattants sont plus rapides mais ont du mal à s’arrêter.

Stratégie : Vitesse accélérée + Difficulté de s’arrêter + Big Blue = Bon courage pour rester sur le terrain. Le plus simple est donc de surtout faire attention au terrain avec des petits coups fourbes aux ennemis qui s’approchent un peu trop.

Récompense : Blaise « La Braise » (Esprit de soutien)

Mach Rider

Adversaire : Captain Falcon

Puissance totale : 1700

Type : Défense

Conditions :

L’adversaire est plus rapide.

L’adversaire est équipé d’un Nintendo Scope dès le début du combat.

Stratégie : Attendez que Captain Falcon soit à court de munitions ou frappez-le pour lui faire lâcher l’arme.

Récompense : Mach Rider (Esprit primaire)

Moto Excitebite

Adversaire : Wario (x4)

Puissance totale : 3800

Type : Attaque

Conditions :

L’adversaire privilégie les attaques spéciales côté.

Stratégie : Ici, on affronte 4 Wario qui spamment la moto. Si c’est trop, vous pouvez toujours utiliser Kirby et sa capacité de copie sur un des Wario, elle permet de se soigner tout en faisant de bons dégâts à l’adversaire.

Récompense : Moto Excitebike (Esprit de soutien)

Gyrowing

Adversaire : Fox

Puissance totale : 1900

Type : Saisie

Conditions :

L’adversaire est équipé d’une ceinture fusée dès le début du combat.

Stratégie : Le jet-pack de Fox ne sera pas très utile pour revenir si vous l’envoyez directement hors de l’écran.

Récompense : Gyrowing (Esprit de soutien)

Mighty Gazelle

Adversaire : Mega Man

Puissance totale : 4100

Type : Défense

Conditions :

Le sol du stage est électrisé. Il paralyse les combattants.

L’adversaire a des dégâts initiaux mais il est plus puissant.

Stratégie : Le combat se déroule sur la version Champ de Bataille de Mute City SNES, seule la grosse plateforme du bas est réellement électrifiée. Donc il suffit de rester sur les trois autres pour combattre normalement.

Récompense : Mighty Gazelle (Esprit primaire)

Jack Levin

Adversaire : Ken et 3 Entraîneuses Wii Fit

Puissance totale : 8800

Type : Neutre

Conditions :

L’adversaire dispose tout à coup d’un Smash final.

Des renforts arrivent durant le combat.

Stratégie : Le Smash final surprise de Ken est d’autant plus dangereux qu’il peut déclencher deux attaques différentes, une à distance et l’autre au corps à corps. Le plus simple est donc d’infliger un maximum de dégâts avant le Smash final mais aussi avant l’apparition des trois Entraîneuses Wii Fit qui rendront le combat plus compliqué.

Récompense : Mighty Gazelle (Esprit primaire)

Captain Falcon (libération de combattant)

Adversaire : Captain Falcon

Puissance : 3300

Type : Attaque

Conditions :

Remportez la victoire pour secourir le combattant.

Stratégie : Pas de piège, c’est un combat normal contre Captain Falcon.

Récompense : Captain Falcon (Combattant)

