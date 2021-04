Les premiers pas – Super Smash Bros Ultimate

Il est grand temps pour Kirby de partir sauver ses amis et le monde de Super Smash Bros Ultimate. Il débute tranquillement en ligne droite, histoire de faire quelques combats qui servent de tutoriel au système d’Esprits.

Molosko Fumant

Adversaire : Mario

Puissance totale : 1600

Type : Neutre

Conditions :

L’adversaire se recouvre de temps en temps de métal.

Stratégie : Il suffit de jouer normalement puisque la transformation en métal ne dure pas assez pour poser problème ou permettre d’en tirer profit pour faire tomber Mario.

Récompense : Molosko Fumant (Esprit de soutien)

Évoli

Adversaire : Yoshi (x3)

Puissance totale : 1400

Type : Neutre

Conditions :

Seuls certains Pokémon peuvent sortir des Poké Balls.

Des renforts arrivent durant le combat.

Stratégie : Les Yoshi arrivent à tour de rôle mais il peut y en avoir plusieurs à la fois si on met trop de temps à les vaincre. Chacun est en mode Raton-Laveur ce qui leur permet de chuter plus lentement. Le premier (en bleu pour Aquali) arrive avec une Poké Ball qui fera forcément apparaître un Évoli. Le deuxième (en jaune pour Voltali) est équipé de l’Attaque en Vrille. Le dernier, en rouge pour Pyroli, a quant à lui l’effet Curry extrafort qui lui fait cracher du feu. Là encore, pas de grande difficulté si on ne laisse pas les Yoshi s’accumuler.

Récompense : Évoli (Esprit primaire)

Céleste

Adversaire : Rondoudou

Puissance totale : 3800

Type : Neutre

Conditions :

L’adversaire privilégie les attaques spéciales bas.

Stratégie : Difficile de faire plus simple que ce combat. En effet, Rondoudou devra se contenter de son attaque Repos. Vu qu’il s’agit de celle où il s’endort, l’IA fait très attention à ne pas l’utiliser n’importe comment. Donc à moins d’être vraiment collé à Rondoudou pour se prendre le Repos critique, il ne faut pas s’inquiéter pour la défense. Et pour l’attaque, comme c’est Rondoudou, 3 coups à peu près chargés et c’est fini.

Récompense : Céleste (Esprit de soutien)

Mario (libération de combattant)

Adversaire : Mario

Puissance : 2500

Type : Neutre

Conditions :

Remportez la victoire pour secourir le combattant.

Stratégie : Pas de piège, c’est un combat normal contre Mario. S’il commence à poser problème, n’hésitez pas à vous servir des objets qui apparaissent.

Récompense : Mario (Combattant) et donc logiquement la possibilité de pouvoir choisir son personnage maintenant qu’il y en a deux.

Gardien

Adversaire : R.O.B. XXL

Puissance : 3800

Type : Neutre

Conditions :

L’adversaire bénéficie d’une super protection.

Un Smash endurance. Réduisez les PV de l’adversaire à zéro.

L’adversaire privilégie les attaques spéciales standard.

Stratégie : Au format géant et avec une défense améliorée, il est très compliqué de bouger ce R.O.B. Heureusement, il s’agit d’un combat à PV où en plus, il se limite à son rayon laser. Il suffit donc d’attendre son premier laser pour se protéger puis de le marteler de coups jusqu’à ce que son rayon soit rechargé et ainsi de suite.

Récompense : Gardien (Esprit de soutien)

Comme dans Pokémon, il y a des starters

Après le combat contre le Gardien, le chemin se sépare en 3 voies. Il est donc temps de faire un choix entre Marth à l’ouest, Sheik au nord et le Villageois à l’est. Sachez qu’une fois l’un des trois personnages libérés, un mur vient bloquer l’accès aux autres. Mais en progressant, vous trouverez des passages entre les différents chemins ou un moyen de briser ces murs. Quelque soit le choix, le combat débloquera l’Arbre des talents.

