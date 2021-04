Electrochoc (L’Abri de jardin) – Solution It Takes Two

Bienvenue dans notre solution complète du jeu It Takes Two, dernier né du label EA Originals et développé par Hazelight Studios. Notre guide complet débute avec le tout premier chapitre se passant dans L’Abri de jardin du couple Cody et May. Ce premier chapitre est composé de 4 niveaux distincts que vous pourrez retrouver dans notre article centralisant la solution de l’histoire principale.

Le premier d’entre eux, Electrochoc, est une sorte de gros tutoriel qui vous montrera les mouvements de base de Cody et May.

Le jeu débute avec une longue cinématique de près de 6 minutes entrecoupée par votre choix de personnage. Vous devrez choisir entre Cody et May en partant du principe que chacun aura des différences de gameplay. Une fois le choix fait avec votre compère d’un jour, la cinématique se poursuit et vous montrera comment Cody et May se retrouvent coincés dans le corps de poupées minuscules.

Interrupteur : ON

Votre épopée débute vraiment lorsque vous voulez rejoindre votre fille au loin après avoir fait connaissance avec le Dr. Hakim. Une fois que vous pouvez faire bouger vos personnages et que vous découvrez l’écran scindé vous permettant de découvrir le gameplay du jeu, dirigez-vous vers le gros générateur jaune en contrebas.

Pour l’activer, vous devez chacun vous agripper sur la poignée se situant en bas du générateur. Ceci fait, 3 fusibles se font la malle. Heureusement, 2 d’entre eux se trouvent près de vous. Vous devez vous approcher d’eux et les saisir, un chacun, en appuyant sur la touche Action puis amenez-les à leur tableau d’origine pour les insérer en utilisant la touche Action.

Un fusible en moins

Il vous manque le dernier fusible. Celui-ci vous donnera du fil à retordre et donnera lieu à votre première séquence de plateforme du jeu. Montez sur les cartons empilés plus loin puis suivez le chemin qu’emprunte le fusible devenu fou. Si vous perdez sa trace, sa position apparaîtra sur votre écran.

Utilisez votre attaque au sol (saut + attaque) pour pulvériser le bocal qu’il s’est renversé dessus. Puis, vous devrez sauter entre deux plateformes en utilisant le saut de mur. Là aussi c’est simple, il suffit de suivre les indications notées à l’écran.

Une fois en haut, utilisez le double-saut et l’impulsion pour progresser. Agrippez-vous à deux à la poignée devant vous et progressez dans un tunnel avant de découvrir le sprint.

Plus loin, vous découvrirez deux énormes boutons rouges sur lesquels il vous faudra utiliser votre attaque au sol de manière synchronisée pour dégager le passage. Montez sur la roue tournante et une fois devant la plateforme tournante, attendez qu’elle soit tournée face à vous pour pouvoir vous y agripper. Une fois tournée dans l’autre sens, sautez pour vous décrocher.

Une fois plus en bas, utilisez l’espèce de pot de peinture pour grimper dessus et vous hisser par l’ouverture en hauteur. Repérez la multiprise en bas. Faites une attaque au sol pour envoyer du courant à la scie circulaire qui vous attend. Cramponnez-vous à deux pour être lancé dans les airs. S’en suit une séquence rapide où saut, rapidité et précision vous attendent.

Une fois bien stable, le fusible fatigué vous attend. Saisissez-vous de lui et retournez près du générateur pour l’insérer. Puis, agrippez la poignée à deux pour faire descendre l’escalier mécanique.

Montez les marches pour faire la connaissance de votre ancien aspirateur qui a l’air d’avoir une dent contre vous. Vous allez devoir l’escalader mais surtout Mordre la poussière pour l’affronter.

Pour en savoir plus sur It Takes Two, n’hésitez pas à consulter notre guide complet ainsi que notre test du jeu.