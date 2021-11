Tandis que les fans attendent désespérément GTA VI, Rockstar nous offre un peu de nostalgie en sortant GTA: The Trilogy: Definitive Edition, une compilation regroupant les jeux PS2 de la saga, qui font ici peau neuve avec des graphismes améliorés. Vous retrouverez ici une FAQ complète à propos de cette trilogie, ainsi qu’un listing de nos différents guides à propos des trois jeux compris dans la compilation.

Guides

Dans cette section, vous pourrez retrouver les différents guides et astuces concernant GTA: The Trilogy – Definitive Edition, notamment sur les succès/trophées ainsi que les cheat codes des trois jeux différents. Cette section sera mise à jour après la sortie, au fur et à mesure que les articles seront disponibles.

FAQ (Foire aux questions)

Vous trouverez ici les questions les plus fréquemment posées pour GTA: The Trilogy – Definitive Edition.

Quand et où sort GTA: The Trilogy – Definitive Edition ?

GTA: The Trilogy – Definitive Edition est disponible depuis le 11 novembre 2021 sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et Nintendo Switch.

GTA: The Trilogy – Definitive Edition existe-t-il en version physique ?

Oui, une version physique sera bien disponible pour GTA: The Trilogy – Definitive Edition. Elle arrivera le 7 décembre prochain pour les versions consoles et PC.

GTA: The Trilogy – Definitive Edition sortira-t-il sur mobiles ?

En plus de sortir sur les consoles et PC, GTA: The Trilogy – Definitive Edition prévoit également d’arriver en 2022 sur les plateformes iOS et Android, mais aucun détail n’est connu à ce sujet pour l’instant.

GTA: The Trilogy – Definitive Edition est-il gratuit si on possède déjà les jeux ?

Non, GTA: The Trilogy – Definitive Edition ne propose pas de mise à niveau gratuite si vous possédez une version des jeux qui datent de la PS2.

Quels jeux sont compris dans GTA: The Trilogy – Definitive Edition ?

GTA: The Trilogy – Definitive Edition comprend les trois jeux suivants :

GTA III: Definitive Edition

GTA Vice City – Definitive Edition

GTA San Andreas – Definitive Edition

Peut-on acheter les jeux de GTA: The Trilogy – Definitive Edition séparément ?

Non, à ce jour, il n’est pas possible d’acheter l’un des trois remasters séparément, il faut obligatoirement acheter GTA: The Trilogy: Definitive Edition dans son entièreté.

GTA: The Trilogy – Definitive Edition est-il compris dans le Xbox Game Pass ?

GTA: The Trilogy: Definitive Edition n’est pas disponible intégralement dans le Xbox Game Pass, mais GTA San Andreas – Definitive Edition l’est de son côté. Pour ce qui est du PlayStation Now, c’est GTA III: Definitive Edition qui sera disponible dans l’abonnement dès le 7 décembre.

GTA: The Trilogy – Definitive Edition a-t-il des DLC de prévu ?

Pour le moment, Rockstar n’a annoncé aucun DLC pour GTA: The Trilogy – Definitive Edition.

Les musiques originelles des radios sont-elles présentes dans GTA: The Trilogy – Definitive Edition ?

Oui, mais pas toutes. Rockstar n’a pas réussi à obtenir certains droits de chansons des opus originaux, comme les musiques de Michael Jackson et d’autres artistes. La liste complète des chansons des radios de GTA: The Trilogy – Definitive Edition montre tout de même que de nombreux morceaux de l’époque sont présents.

GTA: The Trilogy – Definitive Edition est-il censuré ?

GTA: The Trilogy – Definitive Edition n’a pour le moment pas montré de grosses censures apparente, mais à modifié une iconographie liée au racisme sur le personnage de Phil Cassidy.

GTA: The Trilogy – Definitive Edition est-il disponible en français ?

GTA: The Trilogy – Definitive Edition possède bien des sous-titres et des menus en français, mais aucun doublage français n’est présent, comme à l’époque.

Quels sont les changements apportés par GTA: The Trilogy – Definitive Edition ?

GTA: The Trilogy – Definitive Edition agit comme un remaster, qui améliore grandement les visuels avec un rendu moins carré qu’à l’époque, offre surtout une bien meilleure luminosité avec plus de couleurs, avec une distance d’affichage nettement plus élevée.

De plus, le gameplay a été revu pour être plus similaire à celui de GTA V. Cela se ressent notamment dans la conduite, qui a été peaufiné, sur la roue des armes, et sur de nombreux ajustements effectués.

Quelles sont les configurations PC recommandées pour GTA: The Trilogy – Definitive Edition ?

Voici les configurations recommandées pour GTA: The Trilogy – Definitive Edition sur PC :

Configuration minimale

Système d’exploitation : Windows 10 64 bits

Windows 10 64 bits Processeur : Intel Core i5-6600K / AMD FX-6300

Intel Core i5-6600K / AMD FX-6300 Mémoire vive : 8 Go

8 Go Carte graphique : Nvidia GeForce GTX 760 2 Go / AMD Radeon R9 280 3 Go

Nvidia GeForce GTX 760 2 Go / AMD Radeon R9 280 3 Go Espace libre sur le disque-dur : 45 Go

Configuration maximale

Système d’exploitation : Windows 10 64 bits

Windows 10 64 bits Processeur : Intel Core i7-2700K / AMD Ryzen 5 2600

Intel Core i7-2700K / AMD Ryzen 5 2600 Mémoire vive : 16 Go

16 Go Carte graphique : Nvidia GeForce GTX 970 4 Go / AMD Radeon RX 570 4 Go

Nvidia GeForce GTX 970 4 Go / AMD Radeon RX 570 4 Go Espace libre sur le disque-dur : 45 Go

Trailer de gameplay

En bref