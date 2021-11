GTA Vice City est de retour dans GTA: The Trilogy – Definitive Edition, et forcément, il ramène avec lui les fameux codes de triches de l’époque, qui nous ont amusé avec des situations délirantes. Voici la liste des cheat codes pour GTA Vice City – The Definitive Edition.

Tous les cheats codes de GTA Vice City – Definitive Edition

Avant toute chose, il convient de préciser qu’il ne faut pas activer ces cheat codes si vous souhaitez obtenir certains trophées, pensez donc à sauvegarder avant leur utilisation pour éviter des problèmes.

Notez également que les codes que nous allons lister marchent sur PS4 et PS5 (et sur PC), mais aussi sur les consoles Xbox et Nintendo. Il faudra simplement changer les codes par les boutons propres à la manette Xbox, et c’est pareil pour la Switch :

R1 (PlayStation) = RB (Xbox) : R (Switch)

R2 (PlayStation) = RT (Xbox) : ZR (Switch)

L1 (PlayStation) = LB (Xbox) : L (Switch)

L2 (PlayStation) = LT (Xbox) : ZL (Switch)

X (PlayStation) = A (Xbox) = B (Switch)

Rond (PlayStation) = B (Xbox) = A (Switch)

Carré (PlayStation) = X (Xbox) = Y (Switch)

Triangle (PlayStation) = Y (Xbox) = X (Switch)

Attention, ces codes proviennent des jeux de l’époque pour la plupart, et Rockstar a indiqué que certains d’entre eux (notamment ceux qui agissent sur les PNJ) ne fonctionnaient plus totalement. Les principaux codes marchent toujours, et nous mettrons cet article à jour au fur et à mesure de nos tests pour avoir une liste définitive.

Augmenter le niveau de la police

R1, R1, Rond, R2, Gauche, Droite, Gauche, Droite, Gauche, Droite

Réduire le niveau de la police

R1, R1, Rond, R2, Haut, Bas, Haut, Bas, Haut, Bas

Premier set d’armes

R1, R2, L1, R2, Gauche, Bas, Droite, Haut, Gauche, Bas, Droite, Haut

Deuxième set d’armes

R1, R2, L1, R2, Gauche, Bas, Droite, Haut, Gauche, Bas, Bas, Gauche

Troisième set d’armes

R1, R2, L1, R2, Gauche, Bas, Droite, Haut, Gauche, Bas, Bas, Bas

Santé maximale

R1, R2, L1, Rond, Gauche, Bas, Droite, Haut, Gauche, Bas, Droite, Haut

Protection maximale

R1, R2, L1, X, Gauche, Bas, Droite, Haut, Gauche, Bas, Droite, Haut

Mort instantanée

Droite, L2, Bas, R1, Gauche, Gauche, R1, L1, L2, L1

250 000 dollars

Haut, Bas, Gauche, Droite, X, X, L1, R1

Accélérer la vitesse

Rond, Rond, L1, Carré, L1, Carré, Carré, Carré, L1, Triangle, Rond, Triangle

Baisser la vitesse

Triangle, Haut, Droite, Bas, Carré, R2, R1

Changer de vêtements

Droite, Droite, Gauche, Haut, L1, L2, Gauche, Haut, Bas, Droite

Cheats liés aux voitures

Voitures invisibles

Triangle, L1, Triangle, R2, Carré, L1, L1

Voitures flottantes

Droite, R2, Carré, R1, L2, Carré, R1, R2

Augmenter la taille des roues

R1, Triangle, Droite, R2, Carré, Haut, Bas, Carré

Tank

Rond, Rond, L1, Rond, Rond, Rond, L1, L2, R1, Triangle, Rond, Triangle

Voitude Dodo

Droite, R2, Rond, R1, L2, Bas, L1, R1

Caddie

Rond, L1, Haut, R1, L2, X, R1, L1, Rond, X

Limousine

R2, Haut, L2, Gauche, Gauche, R1, L1, Rond, Droite

Sabre Turbo

Droite, L2, Bas, L2, L2, X, R1, L1, Rond, Gauche

Bloodring Banger

Haut, Droite, Droite, L1, Droite, Haut, Carré, L2

Bloodring Racer

Bas, R1, Rond, L2, L2, X, R1, L1, Gauche, Gauche

Voitures roses

Rond, L1, Bas, L2, Gauche, X, R1, L1, Droite, Rond

Voitures noires

Rond, L2, Haut, R1, Gauche, X, R1, L1, Gauche, Rond

Traffic agressif

R2, Rond, R1, L2, Gauche, R1, L1, R2, L2

Changer de personnage jouable

Lance Vance

Rond, L2, Gauche, X, R1, L1, X, L1

Candy Suxxx

Rond, R2, Bas, R1, Gauche, Droite, R1, L1, X, L2

Hilary King

R1, Rond, R2, L1, Droite, R1, L1, X, R2

Mercedes

R2, L1, Haut, L1, Droite, R1, Droite, Haut, Rond, Triangle

Ken Rosenberg

Droite, L1, Haut, L2, L1, Droite, R1, L1, X, R1

Phil Cassidy

Droite, R1, Haut, R2, L1, Droite, R1, L1, Droite, Rond

Sonny Forelli

Rond, L1, Rond, L2, Gauche, X, R1, L1, X, X

Ricardo Diaz

L1, L2, R1, R2, Bas, L1, R2, L2

Membre Love Fist 1

Bas, L1, Bas, L2, Gauche, X, R1, L1, X, X

Membre Love Fist 2

R1, L2, R2, L1, Droite, R2, Gauche, X, Carré, L1

Cheats liés aux piétons

Les piétons vous attaquent

Bas, Haut, Haut, Haut, X, R2, R1, L2, L2

Les piétons s’entretuent

Bas, Gauche, Haut, Gauche, X, R2, R1, L2, L1

Les piétons ont des armes

R2, R1, X, Triangle, X, Triangle, Haut, Bas

Les femmes suivent le personnage

Carré, X, L1, L1, R2, X, X, Carré, Triangle

Changer la météo

Soleil

R2, X, L1, L1, L2, L2, L2, Triangle

Pluie

R2, X, L1, L1, L2, L2, L2, Rond

Brouillard

R2, X, L1, L1, L2, L2, L2, X

GTA: The Trilogy – Definitive Edition est disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et Nintendo Switch. Pour en savoir plus sur le jeu, n’hésitez pas à consulter notre guide complet.