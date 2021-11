GTA San Andreas fait son retour dans une version remasterisée avec GTA: The Trilogy – Definitive Edition, et il revient avec tout ce qui faisait son charmes, comme ses mythiques cheat codes, qui aident à avoir accès à tout un tas de bonus utiles et délirants. Voici la liste de tous les cheat codes de GTA San Andreas – Definitive Edition.

Tous les cheats codes de GTA San Andreas – Definitive Edition

Avant toute chose, il convient de préciser qu’il ne faut pas activer ces cheat codes si vous souhaitez obtenir certains trophées, pensez donc à sauvegarder avant leur utilisation pour éviter des problèmes.

Notez également que les codes que nous allons lister marchent sur PS4 et PS5 (et sur PC), mais aussi sur les consoles Xbox et Nintendo. Il faudra simplement changer les codes par les boutons propres à la manette Xbox, et c’est pareil pour la Switch :

R1 (PlayStation) = RB (Xbox) : R (Switch)

R2 (PlayStation) = RT (Xbox) : ZR (Switch)

L1 (PlayStation) = LB (Xbox) : L (Switch)

L2 (PlayStation) = LT (Xbox) : ZL (Switch)

X (PlayStation) = A (Xbox) = B (Switch)

Rond (PlayStation) = B (Xbox) = A (Switch)

Carré (PlayStation) = X (Xbox) = Y (Switch)

Triangle (PlayStation) = Y (Xbox) = X (Switch)

Attention, ces codes proviennent des jeux de l’époque pour la plupart, et Rockstar a indiqué que certains d’entre eux (notamment ceux qui agissent sur les PNJ) ne fonctionnaient plus totalement. Les principaux codes marchent toujours, et nous mettrons cet article à jour au fur et à mesure de nos tests pour avoir une liste définitive.

Augmenter le niveau de la police

R1, R1, Rond, R2, Droite, Gauche, Droite, Gauche, Droite, Gauche

Réduire le niveau de la police

R1, R1, Rond, R2, Haut, Bas, Haut, Bas, Haut, Bas

Bloquer le niveau de la police

Rond, Droite, Rond, Droite, Gauche, Carré, Triangle, Haut

Premier set d’armes

R1, R2, L1, R2, Gauche, Bas, Droite, Haut, Gauche, Bas, Droite, Haut

Deuxième set d’armes

R1, R2, L1, R2, Gauche, Bas, Droite, Haut, Gauche, Bas, Bas, Gauche

Troisième set d’armes

R1, R2, L1, R2, Gauche, Bas, Droite, Haut, Gauche, Bas (x3)

Santé et protection maximales + 250 000 dollars

R1, R2, L1, X, Gauche, Bas, Droite, Haut, Gauche, Bas, Droite, Haut

Vie infinie

Bas, X, Droite, Gauche, Droite, R1, Droite, Bas, Haut, Triangle

Mort instantanée

Droite, L2, Bas, R1, Gauche, Gauche, R1, L1, L2, L1

Mode Gore

Carré, L1, Rond, Bas, L1, R1, Triangle, Droite, L1, X

Mode Clown

Triangle, Triangle, L1, Carré, Carré, Rond, Carré, Bas, Rond

Munitions infinies

L1, R1, Carré, R1, Gauche, R2, R1, Gauche, Carré, Bas, L1, L1

Devenir gros

Triangle, Haut, Haut, Gauche, Droite, Carré, Rond, Bas

Devenir mince

Triangle, Haut, Haut, Gauche, Droite, Carré, Cercle, Droite

Devenir musclé

Triangle, Haut, Haut, Gauche, Droite, Carré, Rond, Gauche

Muscles minimum

Triangle, Haut, Haut, Gauche, Droite, Carré, Rond, Droite

Accélérer la vitesse

Triangle, Haut, Droite, Bas, L2, L1, Carré

Baisser la vitesse

Triangle, Haut, Droite, Bas, Carré, R2, R1

Accélérer le temps

Rond, Rond, L1, Carré, L1, Carré, Carré, Carré, L1, Triangle, Rond, Triangle

Respect au maximum

L1, R1, Triangle, Bas, R2, X, L1, Haut, L2, L2, L1, L1

Sauter haut

Haut, Haut, Triangle, Triangle, Haut, Haut, Gauche, Droite, Carré, R2, R2

Coup de poing

Haut, Gauche, X, Triangle, R1, Rond, Rond, Rond, L2

Cheats liés aux véhicules

Jetpack

Gauche, Droite, L1, L2, R1, R2, Haut, Bas, Gauche, Droite

Parachute

Gauche, Droite, L1, L2, R1, R2, R2, Haut, Bas, Droite, L1

Voitures invisibles

Triangle, L1, Triangle, R2, Carré, L1, L1

Voitures volantes

Carré, Bas, L2, Haut, L1, Rond, Haut, X, Gauche

Voitures flottantes

Droite, R2, Rond, R1, L2, Carré, R1, R2

Bateaux volants

R2, Rond, Haut, L1, Droite, R1, Droite, Haut, Carré, Triangle

Nitro

Rond, Gauche, Triangle, R1, L1, Haut, Carré, Triangle, Bas, Rond, L2, L1, L1.

Tank

Rond, Rond, L1, Rond, Rond, Rond, L1, L2, R1, Triangle, Rond, Triangle

Monster Truck

Droite, Haut, R1, R1, R1, Bas, Triangle, Triangle, X, Rond, L1, L1

Dozer

R2, L1, L1, Droite, Droite, Haut, Haut, X, L1, Gauche

Caddie

Rond, L1, Haut, R1, L2, X, R1, L1, Rond, X

Limousine

R2, Haut, L2, Gauche, Gauche, R1, L1, Rond, Droite

Quad

Gauche, Gauche, Bas, Bas, Haut, Haut, Carré, Rond, Triangle, R1, R2

Romero

Bas, R2, Bas, R1, L2, Gauche, R1, L1, Gauche, Droite

Bloodring Banger

Bas, R1, Rond, L2, L2, X, R1, L1, Gauche, Gauche

Vortex

Triangle, Triangle, Carré, Rond, X, L1, L2, Bas, Bas

Avion de chasse

Triangle, Triangle, Carré, Rond, X, L1, L1, Bas, Haut

Voiture de course numéro 1

R1, Rond, R2, Droite, L1, L2, X, X, Carré, R1

Voiture de course numéro 2

R2, L1, Rond, Droite, L1, R1, Droite, Haut, Rond, R2

Voitures roses

Rond, L1, Bas, L2, Gauche, X, R1, L1, Droite, Rond

Voitures noires

Rond, L2, Haut, R1, Gauche, X, R1, L1, Gauche, Rond

Cheats liés aux piétons

Les piétons vous attaquent

Bas, Haut, Haut, Haut, X, R2, R1, L2, L2

Les piétons s’entretuent

Bas, Gauche, Haut, Gauche, X, R2, R1, L2, L1

Les piétons ont des armes

R2, R1, X, Triangle, X, Triangle, Haut, Bas

Les piétons disparaissent

X, Bas, Haut, R2, Bas, Triangle, L1, Triangle, Gauche

Les piétons sont en maillots de bain

Haut, Haut, Bas, Bas, Carré, Rond, L1, R1, Triangle, Bas

Changer la météo

Soleil

R2, X, L1, L1, L2, L2, L2, Bas

Pluie

R2, X, L1, L1, L2, L2, L2, Rond

Brouillard

R2, X, L1, L1, L2, L2, L2, X

Tempête de sable

Haut, Bas, L1, L1, L2, L2, L1, L2, R1, R2

GTA: The Trilogy – Definitive Edition est disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et Nintendo Switch. Pour en savoir plus sur le jeu, n’hésitez pas à consulter notre guide complet.