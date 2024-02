Comment choisir entre Gran ou Syta ?

Vous vouliez finalement jouer avec Syta mais vous avez pris Gran ? Pas de panique, il est possible de changer presque à tout moment le personnage. Pour cela, il faut tout d’abord avoir assez avancé dans le jeu et être dans une zone calme en dehors des missions, où vous pourrez ouvrir votre menu pour avoir accès aux détails des personnages. Allez ensuite sur le profil de Gran/Syta, et appuyez sur Triangle ou la touche correspondant à « Personnalisation du personnage ».

Une fenêtre va s’ouvrir avec différents profils pour notre protagoniste, où il est possible de choisir entre Gran et Syta. Sélectionnez le personnage que vous souhaitez et vous voici en compagnie d’un nouveau héros pour votre aventure. Un choix qui est réversible à tout moment, évidemment. Vous pourrez aussi modifier le nom de ce personnage dans cette même fenêtre si vous le souhaitez.

Granblue Fantasy Relink est disponible sur PC, PS4 et PS5. N’hésitez pas à consulter notre guide complet pour en savoir plus sur le jeu.